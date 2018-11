Valentina Rapisarda torna a parlare del nuovo trono di Andrea Cerioli

Valentina Rapisarda sul ritorno sul trono dell’ex Andrea Cerioli: scelta scontata

Valentina Rapisarda non commenta il ritorno dell’ex Andrea Cerioli sul trono di Uomini e Donne. Contattata dalla redazione di Uomini e Donne Magazine, l’ex compagna del tronista bolognese non si mostra per nulla interessata alla notizia che definisce scontata. L’ex corteggiatrice, classe 1990, è stata legata a Cerioli da una relazione durata un anno e mezzo. Dopo essersi detti addio i due hanno chiuso ogni tipo di contatto. Dalla scorsa estate Valentina ha inoltre un nuovo fidanzato che non appartiene al mondo della televisione. Lasciatasi alle spalle la storia d’amore con Cerioli, fatta di alti e bassi e momenti dolorosi legati alla malattia, Valentina sembra finalmente ritrovato il sorriso e la voglia di andare avanti per la sua strada.

Valentina Rapisarda e Andrea Cerioli: amore travolgente finito tra le polemiche

La relazione tra Valentina Rapisarda e Andrea Cerioli è stata tra quelle che più hanno appassionato il pubblico di Uomini e Donne. Il tronista della stagione 2014/2015 lasciò il programma senza una scelta ma ciò non scoraggiò la passionale corteggiatrice siciliana. Alla fine del programma, Valentina andò infatti a Bologna e conquistò definitivamente Andrea. I due sono rimasti insieme per oltre un anno e mezzo. Alla fine della relazione non sono mancate polemiche e frecciatine. Oggi Valentina sceglie di non commentare le scelte di Andrea: “Non mi interessa parlare della sua scelta di tornare al programma perchè mi sembra scontata e prevedibile. In ogni caso, per me è un capitolo chiuso, anzi strachiuso.”

Valentina Rapisarda guarita dall’anoressia

A segnare la relazione tra Cerioli e la siciliana è stata senz’altro la malattia di lei. Valentina ha infatti sofferto di anoressia e si era illusa di trovare la cura in un amore travolgente: “Sbagliando, pensavo che la storia d’amore mi potesse far rinascere. Invece io non ero in grado di chiedere aiuto e lui non era in grado di darmi certezze. Ma non gliene faccio una colpa. Ci siamo lasciati perchè non eravamo adatti l’uno all’altra“. Valentina adesso sta bene e ha voglia di lanciarsi in nuovi progetti e vivere a pieno il suo nuovo amore.