Amici, Zerbi ammette l’errore con un’ex allieva: “Ma non ero prof”, il nome

In una recente intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, il prof della scuola e discografico rivela qual è stata la cantante di cui non comprese il vero valore

Avere rimpianti nella vita è la cosa più normale del mondo, e succede anche ai migliori. Rudy Zerbi compreso! Il discografico, che tanti talenti ha seguito nel suo percorso da docente nella scuola di Amici, ha rivelato di recente di avere un grosso rammarico. Nonostante l’esperienza e gli anni di lavoro nel settore, Zerbi non si rese conto del valore di una delle più grandi stelle della musica italiana contemporanea.

A raccontare questa storia è stato Rudy Zerbi in persona, in occasione di una recente intervista al magazine TV Sorrisi e Canzoni. Al settimanale di Aldo Vitali, Rudy Zerbi ha parlato apertamente di questa macchia sul suo curriculum (chiamiamola così) legata ai dubbi che una decina di anni fa aveva manifestato nei confronti di Emma Marrone.

L’intervista a Sorrisi è stata un’occasione per Rudy Zerbi di parlare della sua esperienza nella scuola in veste di professore, insieme alla maestra di danza Alessandra Celentano, che ha risposto alle domande insieme a lui. Quando è arrivato il momento di parlare delle cose di cui si è pentito, Zerbi ha commentato: “Ci tengo a dire che ho il rammarico di non aver capito fino in fondo, a suo tempo, il grande talento di Emma Marrone“. Vale la pena di sottolineare che quando Emma partecipò ad Amici Zerbi aveva “soltanto” il ruolo da discografico. “Non ero ancora prof, andavo ad Amici da discografico È importante ammettere i propri errori” ha tenuto a specificare Zerbi.

Nella stessa intervista, inoltre, Alessandra Celentano ha parlato (per l’ennesima volta) del modo in cui giudica gli studenti della scuola. La maestra di danza ha spiegato che il suo essere inflessibile non è pura cattiveria, ma è uno strumento utile per far crescere i concorrenti (“Essere severi non vuol dire essere cattivi. Illudere i ragazzi invece è proprio da cattivi”).

Non è la prima volta, tra l’altro, che Zerbi sbaglia clamorosamente. Negli anni passati, il discografico definì “finita” una cantante come Giusy Ferreri. Un errore, questo, sul quale l’ex naufrago Luca Vismara ancora ci marcia sui social, riportando in auge il video del loro storico scontro a scadenza regolare.