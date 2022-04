Raimondo Todaro non ha intenzione di farne passare mezza alla maestra Alessandra Celentano. I loro battibecchi vanno avanti dal pomeridiano, sin dalle prime puntate hanno dimostrato di non essere sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda la danza. Anche perché al momento resta complicato trovare qualcuno che la pensa come la Celentano, bisogna fare un salto indietro nel tempo a George Iancu per trovarne uno. Nella terza puntata del Serale di Amici 2022 ci sono state nuove scintille e nello scontro la maestra si è fatta scappare una parola che a Todaro non è piaciuta.

Si stava discutendo dell’esibizione di Michele e a dire il vero è stata Maria De Filippi ad accendere la miccia, magari inconsapevolmente. Ha chiesto delucidazioni alla Celentano, che ha presentato l’esibizione di Michele parlando di una coreografia modern ma Maria ha notato non pochi elementi di danza classica. Quindi si è acceso lo scontro e si è inserito Raimondo, che ha dato ragione alla De Filippi ovviamente. E si sono confrontati su Michele e Carola, che invece poco prima è uscita davvero e in modo totale dal suo stile.

Todaro ha invitato la Celentano a mettersi in discussione ogni tanto, visto che più persone le dicono la stessa cosa. La Celentano si è alterata e ha replicato così: “Io alla mia età non mi metto in discussione. Se fossi te che sei un ragazzino mi metterei in discussione”. Todaro ha commentato inizialmente facendo notare che sebbene sia più giovane ha comunque una lunga carriera nella danza sportiva alle spalle. Essere chiamato “ragazzino” però lo ha infastidito, perché è stato quasi come ridicolizzare il suo ruolo di insegnante di danza.

Raimondo ha chiesto alla Celentano cosa intendesse per “ragazzino”, lei ha spiegato: “Che sei più giovane di me”. Todaro ha subito ribattuto: “Sono più giovane ma ho fatto 30 anni di carriera uguale. Stai calma“. Per la maestra Raimondo ha reagito così perché ha la coda di paglia, ma ancora una volta Todaro l’ha zittita:

“Tu in 21 anni ad Amici non hai mai detto ‘Ho sbagliato’. C’è gente che secondo te doveva lavorare in campagna che fanno i professionisti qui. Maria scusami, Angelo Recchia non era criticato e fa il professionista? Umberto Gaudino non era criticato e fa il professionista? Ma di cosa stiamo parlando. Non sbaglia mai? Daniele Sibilli uguale, non piaceva a lei”

E sulla lista di nomi fatta da Raimondo si è inserito in modo perfetto il giudice ex allievo. Stefano De Martino è stato pungente con la Celentano: “Stefano De Martino non era criticato e fa il giudice”. Dopo questa battuta del giudice tutto si è risolto in una risata generale e Maria è andata avanti con la puntata.