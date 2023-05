Amici, Virginio: “Sono gay, i rapporti oggi con De Filippi e Pausini”

Il cantautore che ha vinto la decima edizione del talent show, in cui Annalisa è arrivata seconda, si svela in un’inedita intervista

L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi si svela parlando della sua omosessualità, ma anche degli attuali rapporti con Maria De Filippi e Laura Pausini. Si tratta di Virginio Simonelli, meglio conosciuto solo come Virginio, che parla a cuore aperto in un’intervista per Vanity Fair. Riavvolgendo il nastro, nel 2006 si è fatto conoscere al Festival di Sanremo con il brano Davvero nella sezione Giovani. Quattro anni dopo ha preso parte al talent show di Canale 5. È stato lui a ottenere la vittoria durante la decima edizione, dove Annalisa è invece arrivata seconda.

Proprio qualche settimana fa, un suo messaggio sui social è apparso come una frecciata alla collega. Tornando alla sua carriera, dopo la vittoria nel talent di Maria, Virginio ha collezionato varie collaborazioni con nomi noti della musica come Laura Pausini, Elisa e Raf. Con la prima ha anche vinto un Latin Grammy per l’album Hazte sentir. Inoltre, il cantautore ha preso parte a Tale e Quale Show 2020.

Oggi Virginio conferma che il 26 maggio uscirà il suo nuovo brano, Il giorno e la notte in duetto con Teo Bok. Raccontandosi, il cantautore confessa che la fase che più l’ha segnato è quella legata alla sua infanzia. “In alcuni momenti ho pensato a soluzioni complicate… ma non voglio andare oltre”, ammette Simonelli. Per questo motivo oggi il cantautore si reca nelle scuole per parlare di bullismo e cyberbullismo.

In questa fase dell’intervista Virginio di Amici confessa che ancora oggi sente Maria De Filippi: “Assolutamente sì, ci scriviamo. Le mando i brani in anteprima”. E cosa gli ha detto la conduttrice sul suo nuovo brano con Teo Bok? Il cantautore ammette che ‘Queen Mary’ non ha ancora sentito la canzone, ma non appena hanno la possibilità entrambi si telefonano: “È aggiornata sui miei passi”.

Oltre questo, Virginio assicura di non essersi mai pentito di aver seguiti alcuni consigli ricevuti da Maria, che sta lavorando intanto alla prossima edizione del talent. Queste dritte riguardavano una sua canzone, ma oggi preferisce non scendere nei dettagli.

Amici, Virginio Simonelli: il bellissimo rapporto con Laura Pausini

Virginio Simonelli conferma con questa intervista di essere gay e lo fa parlando del videoclip del nuovo brano Il giorno e la notte, dove racconta la sua storia d’amore con un altro ragazzo. “Mi sembrava giusto raccontare il mio lato dell’amore”, spiega. A questo punto, Virginio conferma e, allo stesso tempo, dichiara che il suo non è un coming out, un termine che ormai per lui è stato superato.

Questo perché Simonelli non ha mai nascosto nulla, sebbene non abbia mai rilasciato dichiarazioni pubbliche al riguardo. Spiega, così, di non averne mai parlato pubblicamente solo per riservatezza. Ha avuto delle relazioni con delle donne che ha amato tanto, ma poi è arrivato per lui il momento in cui il cuore non ha più ascoltato il cervello. Per Virginio, quando ha elaborato il tutto, le giornate sono diventate sempre più complicate da gestire:

“Quando la società non aiuta a capire che non c’è nulla di sbagliato nell’essere se stessi, ci si sente tagliati fuori, in trappola, quasi derisi. La musica mi ha salvato e la mia famiglia è stata sempre vigile. Non auguro a nessuno quello che ho passato. Ma non è così per tutti. Motivo per cui è importante parlare con spontaneità di questi argomenti: le persone non devono sentirsi sbagliate o sole. Nessuno ha il diritto di definire qualcosa di così intimo e personale nella vita degli altri”

Virginio di Amici di Maria De Filippi ribadisce di aver preferito mantenere il silenzio perché ritiene che siano cose private. Siccome oggi si parla del suo nuovo brano non può fare a meno di dire che lì dentro c’è un lato di sé. Oltre questo, rivela che da quattro anni ha un compagno, dopo aver vissuto una relazione amorosa durata ben 18 anni.

Nel frattempo, a dargli delle dritte sulla musica ci pensa Laura Pausini, con cui si confronta sempre. “È un grande faro. Grazie a lei abbiamo iniziato questo percorso”, dichiara parlando del fatto che sta raggiungendo il pubblico sudamericano in questa fase della sua carriera. A lei e a Maria De Filippi ci tiene a dire grazie. Proprio loro gli hanno fatto capire nel tempo come accendere le luci che teneva spente. Non solo, Virginio Simonelli cita anche Carlo Conti, da cui si è sentito capito.