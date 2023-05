Amici, De Filippi già al lavoro sui prof: si parla di due graditi ritorni!

Chi saranno i professori della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi? Pare che la produzione sia già al lavoro per stabilire nuovi accordi con due graditi ritorni dietro la famosa cattedra del talent show di Canale 5. A parlarne in queste ore è stato Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram ha svelato due nomi, quello di Veronica Peparini e Kledi Kadiu. Non si sa se entrambi siano attualmente tra i pensieri della produzione del programma per la prossima edizione oppure no.

Uno dei due potrebbe effettivamente fare ritorno nella Scuola Mediaset nel ruolo di insegnante di ballo. Sebbene queste per il momento siano solo indiscrezioni, sembra ormai certo che ci sia aria di cambiamenti dietro le cattedre di canto e ballo. Confermatissimi, ancora una volta, dovrebbero essere Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Pare, però, che non saranno affiancati da Raimondo Todaro e Arisa. Quest’ultima vorrebbe riprendere in mano la sua carriera, dedicandosi ancora di più ai suoi progetti.

Invece per quanto riguarda Todaro il discorso appare più complicato. I rumor parlano addirittura di conflitti con Maria De Filippi per Raimondo. Sembra che il rapporto tra il professore di latino americano e ‘Queen Mary’ non sia dei migliori. Non solo, le ultime indiscrezioni parlano della possibilità di rivedere Raimondo di nuovo alla corte di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. Per colmare il vuoto lasciato dal ballerino, dovrebbe appunto arrivare un nuovo professore nel talent.

Oltre i nomi di Peparini e Kledi, che sarebbero di sicuro due graditi ritorni per il pubblico di Canale 5, nei giorni scorsi si è anche parlato della carta Giuseppe Giofrè. Anche in questo caso il pubblico di Canale 5 accoglierebbe con felicità il ballerino dietro la cattedra di ballo di Amici di Maria De Filippi. Nella 22esima edizione Giuseppe è tornato nel programma che ha dato inizio alla sua carriera in qualità di giudice, a fianco di Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

Per quanto riguarda Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, che insieme hanno infiammato il palco del Serale con le loro esibizioni passionali, non si sa nulla. In effetti, i due professori potrebbero essere riconfermati tranquillamente. Se Arisa lascerà davvero la cattedra bisognerà capire chi prenderà il suo posto tra gli insegnanti di canto.

Per scoprire ulteriori dettagli al riguardo non resta che attendere notizie ufficiali, che arriveranno di sicuro poco prima dell’inizio della prossima stagione televisiva di Canale 5.