Emanuel Lo, al secolo Emanuel Lo Iacono, è il nuovo professore della scuola di ballo di Maria De Filippi. Dal 2010 il ballerino è fidanzato con la cantante Giorgia, dalla quale 12 anni fa ha avuto un figlio di nome Samuel. Il coreografo, nel corso di un’intervista a Chi in compagnia della collega Lorella Cuccarini, ha parlato della sua esperienza ad Amici, programma nel quale era già apparso nel lontano 2016 in qualità di giudice di hip hop, e di come ha reagito la compagna dopo aver saputo della sua partecipazione al format.

“Giorgia gelosa? Sa come lavoro”

Quando ad Emanuel viene chiesto di parlare del suo rapporto con Giorgia e di cosa ne pensi la cantante della sua partecipazione ad Amici, non ha dubbi e risponde: “Da sempre io e lei siamo fan l’uno dell’altra, ci siamo conosciuti sul lavoro, supportati nel lavoro. Giorgia mi ha preso per mano anche nel momento in cui ho lasciato la danza da protagonista e mi sono dedicato di più alla costruzione del balletto, che è poi quello che amo fare. Così, quando mi è stato proposto da Maria De Filippi di rimettermi in gioco, di ballare, mentre io ero preoccupato, lei era super felice”.

Stando alle parole del ballerino Giorgia non sarebbe affatto gelosa della partecipazione del compagno al programma di Maria De Filippi al fianco di Lorella Cuccarini. Al contrario sarebbe stata lei stessa a spronare e supportare il compagno, convincendolo a rimettersi in gioco e a tornare a ballare in televisione. Smentite quindi le voci che vedevano la cantante indispettita dal rapporto che si stava creando tra il compagno e la professoressa di Amici. Giorgia, al contrario, si è sempre dimostrata molto sportiva nei confronti di questa situazione, come dimostrano le battute goliardiche che ha più volte riservato ai “balletti arditi” della coppia di ballerini.

Questa non è la prima volta che ad Emanuel Lo viene chiesto di parlare del suo rapporto con la compagna. Già durante un’intervista a Verissimo, il coreografo aveva narrato della lunga e solida storia d’amore con la cantante. Nonostante i timori iniziali della cantante, relativi alla grande differenza d’età tra lei e il ballerino, i due stanno insieme da 20 anni ormai e sono più innamorati che mai.

“Io e Lorella? Come ravvivare una luce che c’era”

Tra una battuta e un’altra l’intervista prosegue e Lorella ed Emanuel raccontano a Chi cosa provano nel lavorare insieme; esperienza rinnovata a quanto pare. I due infatti avevano già collaborato insieme in passato a Macchemù nel 2000 e a La notte vola nel 2001. “Con Lorella ho fatto tante cose, ritrovarsi è stato bellissimo, ballare e riballare con lei mi ha riportato talmente indietro che ogni tanto mi sento davvero un ventenne.”

Si capisce sin da subito come lui e la ballerina condividano un legame speciale: “Di sabato in sabato, credo e spero, io e Lorella siamo sempre più noi, più balliamo più riusciamo a ritrovarci; a volte ritrovo il ragazzo che ballava vent’anni fa, e questo si sente, c’è autenticità.” Lorella Cuccarini, dal suo canto, è consapevole di essere fortunata a lavorare con Emanuel e di essere invidiata dalla maggioranza delle donne italiane: “Ricevo tantissimi messaggi da tantissime donne che mi scrivono, in sostanza: “Beata te”. Stessa sorte toccherebbe anche a Emanuel, Lorella infatti confida una battuta di Cristiano Malgioglio: “Vorrei essere al posto di Lorella”, avrebbe affermato il celebre paroliere. Di tutta risposta, l’insegnante di ballo avrebbe detto: “Guarda che non sei l’unico”.

Infine anche a Lorella viene riservata una domanda sulla vita privata. Relativamente al rapporto con il marito e a cosa ne peni lui delle sue performance ad “Amici”, la Cuccarini risponde così: “Si diverte moltissimo, Silvio è abituato, anzi credo che mi ami per questa mia passione, è orgoglioso di me”.