Anche questa settimana il salotto di “Verissimo” ha accolto i protagonisti del Serale di “Amici“. Questa volta, ad essere intervistati da Silvia Toffanin sono stati Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. I due prof del talent show, capitani della stessa squadra, hanno parlato del programma e delle sfide affrontate durante questi mesi. Inoltre, hanno raccontano della rivalità con i team avversari, in particolar modo quello formato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, i quali si divertono molto a stuzzicarli e provocarli tramite sketch comici e frecciatine. Dopodiché, è stato dedicato dello spazio anche alla vita privata del coreografo e della showgirl. La Cuccarini ha parlato del suo matrimonio di oltre trent’anni con il marito Silvio Tesi, mentre Emanuel ha svelato alcuni retroscena sul rapporto con la compagna Giorgia.

Silvia Toffanin ha mostrato un filmato di un’intervista di Giorgia a “Verissimo” di qualche settimana fa, in cui la cantante ha parlato degli inizi della relazione con il compagno. La voce di “Come saprei” raccontava di aver avuto timore all’inizio, data la differenza età (i due si portano otto anni), che la portava a pensare che prima o poi Emanuel si sarebbe stancato di lei. Invece, dopo 20 anni sono ancora qui e insieme hanno avuto anche un bellissimo figlio, di nome Samuel, che oggi ha 13 anni. C’è però una cosa che Giorgia ha recriminato ad Emanuel: non averle mai insegnato il famoso passo del suo idolo Micheal Jackson, il “moonwalker“. In occasione della sua intervista, il coreografo ha avuto modo di rispondere alla simpatica accusa della fidanzata.

Il professore di “Amici” ha confessato che, sebbene lui non le abbia mai insegnato il “Moonwalkin”, neanche lei ha condiviso con lui il suo più grande dono, ovvero il canto. Secondo quanto detto da Emanuel, infatti, Giorgia non canta mai in casa, per cui ha deluso le aspettative di chi pensava che l’ex ballerino avesse la possibilità di sentire sempre la splendida voce della cantante. “Però, in compenso abbiamo fatto tanti lavori insieme”, ha poi aggiunto. I due, infatti, hanno spesso collaborato insieme, sia nella scrittura delle canzoni (Emanuel è l’autore di canzoni come ‘Oro Nero’), sia nella regia dei video musicali dell’artista.

Inoltre, la scintilla tra la coppia è scoppiata proprio lavorando. Dopo aver girato un paio di video insieme, Emanuel è partito in tour con l’attuale compagna come membro del corpo di ballo. Lì, passando tanto insieme, si sono innamorati. “Anche lì, dicevo no, non posso mischiare lavoro e amore. Invece, poi, ha vinto l’amore. E’ andata così, sono passati vent’anni e menomale”, ha detto.