La seconda puntata del Serale di “Amici” è andata in onda ieri 25 marzo, riscuotendo ottimi ascolti, tanto da doppiare quelli del suo competitor, ovvero “Il Cantante Mascherato”. Inoltre, il talent è stato fortemente seguito anche sui social, dove l’hashtag ‘Amici’ è sempre tra i primi in tendenza in Italia. Il momento più discusso della puntata è stato sicuramente l’inaspettato bacio tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. I due professori hanno sfidato i loro colleghi nel ‘guanto di sfida tra prof‘, ballando un sensuale passo a due sulle note di “Brivido felino” e baciandosi come chiusura della coreografia.

Questo colpo di scena ha lasciato tutti a bocca aperta, prima tra tutti la stessa Maria De Filippi, che ha subito chiesto al professore se avesse avvisato la sua compagna, Giorgia, prima della registrazione. Al che, Emanuel ha chiarito che la cantante non aveva avuto affatto problemi. Prima dell’inizio della puntata, infatti, la cantante e Lorella si erano già scambiate alcuni messaggi su Twitter, anticipando una sfida da non perdere. Dopo la messa in onda, però, la voce di “Come saprei” ha voluto lasciare un ulteriore simpatico commento sull’esibizione.

Poco dopo la performance, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno condiviso delle foto scattate durante il balletto con scritto: “Nel giorno del compleanno di Mina, abbiamo voluto regalarvi un guanto infuocato sulle note di Brivido Felino. Per la cronaca, tranquilli! Giorgia e Silvio si sono divertiti”. A seguito della pubblicazione del post, tutti stavano aspettando con ansia un commento di Giorgia. Ebbene, poco dopo, la cantautrice è arrivata e ha lasciato un goliardico messaggio per il compagno e la Cuccarini: “Questa faccenda del guanto vi sta prendendo un po’ la mano. Ma siete talmente bravi che si può solo applaudirvi!”. “Ti adoro”, ha subito replicato l’ex ballerina. Insomma, la cantautrice ha saputo rispondere con grande sportività e simpatia a chi aspettava con ansia una sua reazione. D’altro canto, dopo tanti anni insieme, cosa vuoi che sia un bacio innocente.

Anche Emanuel Lo ha voluto scherzare sul momento televisivo divenuto ormai cult per il programma di Maria De Filippi. Il coreografo ha ricondiviso una storia del profilo di “FantaAmici“, che aveva ironicamente scritto che Emanuel sarebbe stato costretto da Giorgia a dormire sul divano. “Divano preparato. E ora tirate fuori punti doppi per il coraggio“, ha scritto aggiungendo delle faccine sorridenti e assicurandosi di aver fatto prendere punti a chi lo ha in squadra al gioco del “FantaAmici”.