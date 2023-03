Questa sera 25 marzo è andata in onda la seconda puntata del Serale di “Amici“, in cui i cantanti e i ballerini della Scuola hanno emozionato tutti con le loro esibizioni. Oltre alle sfide tra gli allievi, anche stasera non è mancato il guanto di sfida tra i sei professori del talent show: Alessandra Celentano – Rudy Zerbi, Arisa – Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini – Emanuel Lo. I primi si sono esibiti sulle note di “Furia cavallo del West”, con Zerbi nei panni del cavallo, mentre i secondi si sono aggiudicati la vittoria con una performance al ritmo di “Guarda che luna”. Ma, a stupire tutti sono stati Lorella ed Emanuel.

I due sono stati i primi a scendere in pista, ballando un sensuale passo a due con sottofondo il brano “Brivido felino” di Alessandra Celentano e Mina. Prima di esibirsi, hanno voluto ‘tranquilizzare‘ scherzosamente i rispettivi compagni, Silvio Testi e Giorgia, creando un’immensa attesa e suspence nel pubblico. In effetti, la coppia di professori ha finito per lasciare a bocca aperta tutti i telespettatori per la focosa coreografia, ma soprattutto per il finale a sorpresa che hanno riservato per l’esibizione. Il ballo, infatti, si è concluso con un inaspettato bacio tra la Cuccarini ed Emanuel Lo.

Il commento di Giorgia al bacio tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Una volta conclusa la performance e dopo aver visto il bacio, anche la stessa Maria De Filippi è rimasta senza parole e ha subito chiesto ad Emanuel se Giorgia, la sua compagna, fosse stata preparata a questo colpo di scena. Al che, il professore ha risposto ironicamente: “Le ho detto che mi hai costretto tu!”. Subito dopo, però, si è ricomposto e ha rivelato di aver già informato la compagna della coreografia, la quale non aveva avuto problemi, essendo ormai abituata al suo lavoro dopo tanti anni insieme. A prova di ciò, la nota cantante aveva già dato qualche anticipazione a riguardo. Prima dell’inizio della puntata, Lorella Cuccarini aveva pubblicato un tweet con scritto: “Inizia Amici. Stasera, un “guanto prof” sensuale e speciale. Giorgia, ti chiamo tra poco così ti spiego”. “Mi devo preoccupare?”, aveva commentato ironicamente Giorgia. Insomma, nessuna scenata di gelosia da parte della cantautrice.