Nuova puntata di “Amici“, nuovi guanti di sfida. Durante la seconda puntata del Serale i cantanti e i ballerini delle tre squadre si sono nuovamente messi in gioco, sfidandosi con impressionanti esibizioni di canto e di ballo. Come ogni settimana, anche questa volta è stato presente il tanto temuto guanto di sfida. A lanciarlo è stato Emanuel Lo, che ha voluto far scontrare il suo allievo Samu e il ballerino Ramon su un brano di hip hop. In un daytime andato in onda giorni fa, l’alunno di Alessandra Celentano aveva già mostrato tutto il suo disappunto per questa sfida, essendo lui un ballerino di danza classica. Tuttavia, la Maestra lo aveva costretto ad accettare il guanto, per cui oggi 25 marzo ha dovuto esibirsi sulle note di “Let’s get it started”. Chiaramente, la performance non è stata sicuramente al livello della trasmissione e, soprattutto, non c’era proprio confronto con quella dell’avversario Samu. Al momento di dare un giudizio, è scoppiato un vero e proprio caos.

La furia di Cristiano Malgioglio

Dopo l’esibizione di Ramon e Samu, Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno cominciato a discutere e l’ex ballerina ha ribadito il suo disaccordo sul guanto. Poco dopo, alla diatriba si sono aggiunti anche i giudici del talent show. Cristiano Malgioglio si è particolarmente alterato e si è scagliato contro Emanuel, a cui ha rimproverato l’aver dato una sfida praticamente impossibile solamente per poter vincere facile. Il compagno di Giorgia ha sottolineato che “Amici” è un programma in cui i ragazzi devono essere messi alla prova in tutti gli stili, ma questo non è riuscito a placare la furia di Malgioglio. “Non è il suo mondo. È come se io mi sfidassi con Placido Domingo”, ha esclamato alterato. Dello stesso parere anche Michele Bravi, che ha sottolineato come neanche lui sarebbe capace di cantare tutti gli stili musicali.

Il rifiuto di Giuseppe Giofrè

Cristiano Malgioglio ha deciso di dare il punto a Ramon per il coraggio, mentre Michele Bravi ha voluto premiare Samu, data la sua obiettiva superiorità nell’esibizione. Ultimo a votare Giuseppe Giofrè, che ha sorpreso tutti con un colpo di scena. Anche il ballerino si è detto d’accordo con il parere dei suoi colleghi, ribadendo come questo guanto fosse “senza senso“. “Mi dispiace che adesso passa che l’hip hop si può fare in una settimana. Manca il groove, manca tutto”, ha detto con rammarico contro Emanuel Lo.

D’altro canto, ha avuto da ridire anche su Alessandra Celentano, che, a suo parere, avrebbe dovuto rifiutare il guanto per evitare una figura barbina al suo allievo. A questo punto, allora, Giofrè ha emesso la sua sentenza: il voto è nullo. Il vincitore di Amici 11 si è rifiutato di valutare la sfida e, di conseguenza, il guanto è stato annullato. Per il giudice la comparata era totalmente sbilanciata e, per questo, non riusciva ad esprimere un giudizio. Dunque, la prova ha finito per essere considerata non valida e nessuna squadra si è aggiudicata il punto.