Le anticipazioni della seconda puntata del Serale di Amici 22 annunciano il nuovo eliminato e il ballottaggio finale. Questa volta il gruppo che ha perso un allievo e forse anche due è stato quello di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Per ben due volte, i due insegnanti tanto competitivi hanno perso la manche. Il primo eliminato è stato Piccolo G, il quale è dal primo giorno un allievo di Zerbi. Invece, al ballottaggio finale sono finiti Cricca e Gianmarco, secondo quanto riporta SuperGuidaTv. Chi è uscito tra loro due dal talent di Maria De Filippi il pubblico lo scoprirà solo durante la messa in onda della seconda puntata che andrà in onda sabato 25 marzo 2023 in prima serata.

Infatti, uno tra Cricca e Gianmarco ha lasciato il talent scoprendo il risultato dentro la Casetta, dopo essersi esibito un’ultima volta nello studio di fronte alla giuria. Esattamente come è accaduto a NDG nel corso della prima puntata. Le anticipazioni fanno sapere che c’è stato anche un cambiamento nello studio di Canale 5: per la prima volta il pubblico presente non ha dovuto indossare la mascherina per proteggersi dal Covid-19. Un grande cambiamento per gli spettatori che assistono alle registrazioni.

Pio e Amedeo non hanno preso parte alla seconda puntata del Serale di Amici, ospite è stato Enrico Brignano. La prova TIM è stata vinta da Samu e per decidere chi far iniziare la prima manche è stata svolta una gara tra i giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi. I primi due hanno intrattenuto i presenti con un gioco che ha generato non poche risate e tanto divertimento nello studio di Canale 5.

Amici Serale anticipazioni: manche ed eliminato seconda puntata

La prima manche ha visto sfidarsi i gruppi Zerbi-Celentano e Lorella Cuccarini-Emanuel Lo. Rudy e Alessandra hanno perso questa gara e al ballottaggio sono finiti Piccolo G, Aaron e Isobel. La giuria ha deciso di eliminare Piccolo G definitivamente. Dunque, è lui il primo eliminato di questa seconda puntata. Tra le anticipazioni si legge: “Alla fine, nonostante il tifo e il discorso di Maria De Filippi, Piccolo G viene eliminato definitivamente”. Quindi sembra che la conduttrice abbia deciso di esporsi per il giovane cantante prima della sua eliminazione.

Prima prova: Cricca contro Ramon, ha vinto il ballerino

Seconda prova: Maddalena contro Piccolo G, ha vinto la ballerina

Terza sfida: Piccolo G contro Cricca e Angelina, ha vinto il duetto

La seconda manche ha visto ancora protagonisti Cuccarini-Emanuel Lo e Zerbi-Celentano. Questa volta, Rudy e Alessandra sono riusciti a vincere la gara e hanno mandato al ballottaggio Angelina, Samu e Cricca. Sia la cantante che il ballerino si sono salvati e Cricca è finito direttamente al ballottaggio finale.

La seconda prova di questa manche è stata annullata. Emanuel Lo ha sfidato il team avversario con il Guanto di sfida tra Samu e Ramon. Giuseppe Giofrè, però, ha deciso di astenersi dal voto, in quanto ha trovato la sfida ingiusta. Questa prova ha generato nuovi scontri tra Celentano ed Emanuel Lo.

Prima prova: comparata tra Angelina e Aaron, ha vinto il cantante

Seconda prova: Angelina contro Gianmarco, ha vinto la cantante

Terza prova: Cricca insieme ad Angelina contro Isobel, ha vinto la ballerina

Nella terza manche Zerbi e Celentano hanno deciso di sfidare il gruppo di Arisa e Raimondo Todaro, perdendo. Al ballottaggio sono andati a finire Aaron, Ramon e Gianmarco. Quest’ultimo è finito direttamente al ballottaggio finale contro Cricca.

Prima prova: Gianmarco con Isobel contro Alessio e Mattia, hanno vinto i secondi

Seconda prova: Isobel contro Federica e Wax, ha vinto la ballerina

Terza prova: Aron contro Mattia e Benedetta, ha vinto la coppia di ballerini

Come già indicato il nome del secondo eliminato verrà fuori con la messa in onda della puntata di Amici del 25 marzo 2023, in quanto il risultato è stato svelato in Casetta e non in studio in presenza del pubblico.

Guanto di sfida tra i professori: gli insegnanti si sono nuovamente messi alla prova sfidandosi tra loro con alcuni dei brani più famosi della musica italiana. Questa volta a vincere sono stati Arisa e Todaro. La nota cantante ha cantanto Guarda che luna e poi ha ballato un tango con l’insegnante e ballerino di latino americano.

Invece, Cuccarini ed Emanuel hanno ballato sulle note di un brano di Mina e Celentano. Pare che l’esibizione sia stata sensuale e che addirittura sia scattato un bacio. Zerbi e Celentano hanno sorpreso tutti divertendo i presenti. Scendendo nel dettaglio, si sono esibiti sule note di Furia il cavallo del West e subito dopo sulle note di Mamma Maria dei Ricchi e Poveri.

Questa volta a consegnare il premio ai professori è stato Sebastian. La scorsa settimana aveva svolto questo ruolo Francesca Tocca, su cui erano nati nuovi gossip da lei stessa smentiti.