Amici verso il Serale: reazioni deludenti e polemica su Ayle

Manca solo una settimana all’inizio del Serale di Amici. Sabato, 23 marzo, ci sarà la prima puntata dell’atteso show. Come giudici, tornerà il trio dello scorso anno composto da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi. Come al solito, poi, ci saranno tre squadre che si sfideranno nelle varie gare: la squadra formata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, quella composta da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. In vista del grande inizio, oggi, domenica 17 marzo, su Canale 5 è andato in onda lo speciale “Amici verso il Serale”.

I 15 allievi rimasti ad Amici si sono riuniti nello studio del pomeridiano, dove si sono esibiti per tutti questi mesi. Ad accoglierli, due ex vincitori: Gaia Gozzi (vincitrice di Amici 19) e Mattia Zenzola (vincitore di Amici 22). Entrambi hanno raccontato le loro sperienze e dato consigli ai ragazzi, oltre a ballare e cantare. In sottofondo, non poteva mancare la voce di Maria De Filippi. La conduttrice non è apparsa direttamente nel programma, ma si è fatta comunque sentire commentando sia Mattia e Gaia che gli attuali concorrenti del talent show.

Dopodiché, Gaia e Mattia hanno lasciato lo studio e ai ragazzi è stato mostrato un’emozionante video per ripercorrere gli ultimi sei mesi e tutte le emozioni vissute nel programma: dai primi casting, alle gare in studio, ai provvedimenti e i momenti difficili fino ai rapporti di amicizia e di amicizia creati in casetta. Da lì in poi, ognuno ha cominciato a fare il punto sulla loro avventura e su quanto si sentono cresciuti finora. Infine, i professori hanno chiamato i propri allievi per mostrare loro una sorpresa, che però andrà in onda nel daytime di domani, lunedì 18 marzo.

Uno speciale abbastanza corto, che non ha soddisfatto a pieno le aspettative degli spettatori. In tanti si sono lamentati dell’eccessivo spazio dato a Gaia Gozzi e Mattia Zenzola, che avrebbe tolto protagonismo a coloro che dovrebbero essere i protagonisti di Amici, ovvero gli attuali concorrenti. Inoltre, si è aperta una polemica a causa del mancato intervento di Ayle. Mentre al resto degli allievi è stata data la possibilità di fare una riflessione sul proprio percorso, il cantante ha avuto modo di parlare solo per pochi secondi. Questo ha fatto storcere il naso a diversi utenti, che hanno parlato di “disparità di trattamento“. Tuttavia, altri credono si sia trattata solo di una coincidenza e non di qualcosa voluto dalla stessa trasmissione.