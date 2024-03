Amici 23, guai alle prove del Serale: infortunio tra i professionisti

Sabato 23 marzo 2024 inizia il Serale di Amici 23. Ormai è tutto pronto, le squadre sono formate e gli allievi per questa fase del programma sono stati scelti dai loro professori. Durante le esibizioni che avverranno nello studio di Canale 5 ci saranno anche i ballerini professionisti. Ma ecco che Novella 2000 riporta l’indiscrezione che uno di loro ha subito un infortunio durante le prove per il Serale. Facendo qualche ricerca, è uscito fuori che potrebbe trattarsi di Lorenzo Ferroni.

Infatti, il ballerino stesso ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae seduto con le stampelle: “Giorni lenti, giorni anziani”. Sembra proprio che sia Lorenzo, dunque, il professionista che si è infortunato durante le prove generali. Ferroni, che aveva partecipato ai casting del talent show nel 2017, durante la passata edizione ha preso parte a questa fase del programma in qualità di ballerino professionista.

Non si sa, però, se l’indiscrezione che riguarda questo infortunio ad Amici 23 prima del Serale si riferisca proprio a Lorenzo. Fatto sta che il ballerino si è infortunato e che, dopo la partecipazione dello scorso anno tra i professionisti, potrebbe essere stato selezionato anche per questa edizione.

Non resta che attendere per scoprire se sia lui il ballerino professionista che si sarebbe infortunato durante le prove generali del Serale. Per il momento, gli altri suoi colleghi, che solitamente sono presenti nel corpo di ballo del talent show di Maria De Filippi, non hanno diffuso alcuna notizia.

Amici 23 Serale: le squadre al completo

Domenica 17 marzo 2024 non andrà in onda la classica puntata del pomeridiano. Dalle ore 14.00 alle ore 15.30 ci sarà Amici verso il Serale, uno speciale che trasporterà i telespettatori in questa ultima fase del programma di Canale 5. Le squadre, intanto, sono al completo e tra gli allievi solo Kia e Nahaze sono state eliminate.

Le due cantanti avranno comunque modo di recuperare, in quanto hanno ricevuto la proposta di ripresentarsi a settembre per la prossima edizione. Per quanto riguarda gli altri allievi, si sfideranno divisi in squadre al Serale. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano fanno ancora coppia e portano con loro Holden, Petit, Dustin e Marisol.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo formano un altro duo ormai consolidato e hanno in squadra Mida, Sarah, Lucia, Kumo, Nicholas e Sofia. Infine, sono una coppia Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, i quali hanno deciso di portare al Serale Ayle, Martina, Lil Jolie, Gaia e Giovanni.