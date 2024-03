Amici, Kia e Nahaze: silenzio rotto sull’eliminazione, i post fiume

Tutto pronto per la fase Serale dell’edizione in corso di Amici di Maria De Filippi. Il talent show andrà in onda in prima serata su Canale Cinque a partire dal prossimo 23 marzo. La scorsa domenica si sono formate le tre squadre di alunni che si daranno battaglia fino alla fine del programma. Inevitabilmente non tutti gli allievi sono riusciti a proseguire il loro percorso. Le ultime due illustri eliminazioni hanno visto soccombere Kia e Nahaze. La prima è stata messa fuori dai giochi da Lorella Cuccarini, la seconda da Anna Pettinelli, che ha deciso di portare al serale Ayle, assegnandogli l’ultima maglia disponibile.

Le due prof hanno avuto parole di conforto per le due ragazze che hanno dovuto lasciare il programma a un passo dalla fase finale, invitandole a ripresentarsi ai casting del talent il prossimo anno. Una bella consolazione, seppur un po’ magra. E Kia e Nahaze come hanno preso la faccenda dell’eliminazione? Nelle scorse ore entrambe sono tornate a farsi vive sui social, rivelando il loro stato d’animo.

Così Kia sul suo profilo Instagram:

“Grazie” non basterebbe per tutti coloro che hanno reso possibile quest’esperienza. Un grazie alla produzione e alla redazione che ogni giorno si prendeva cura di me e non mi ha mai fatto mancare niente. Un grazie ai miei autori, sempre attenti a come stavo e pronti ad aiutarmi; alle Vocal Coach, delle persone fantastiche che mi hanno sostenuta e aiutata e da cui ho imparato tanto giorno dopo giorno; grazie ai professionisti, in particolare a Elena D’Amario, una donna di grande empatia e dolcezza, che mi ha capita e risollevata da dei momenti no; a Giulia Stabile che mi ha aiutata a comprendere a pieno il mio valore. E un Grazie speciale va a Maria che ha reso possibile tutto questo, e a Lorella che ringrazio infinitamente per aver creduto in me nonostante il poco tempo, e per non aver mai smesso di trasmettermi serenità, positività e forza di volontà. Un grazie ai ragazzi per avermi fatto sentire in una famiglia nonostante fossi lontano dalla mia. È stato rigenerante stare con persone che condividono i miei stessi obbiettivi e mi spronano a dare sempre il meglio, con tutto il calore, la saggezza e l’amicizia che un’Artista può dare. Grazie a tutti voi per i bei messaggi e il supporto, spero di rivedervi presto”.

Kia ha dunque speso parole di ringraziamento e apprezzamento, evitando qualsivoglia polemica per come si è interrotto il suo percorso ad Amici. Anche Nahaze ha voluto rendere pubblica la sua gratitudine nei confronti del talent e di tutti coloro che ci lavorano. Inoltre ha espresso gratitudine per le persone che stanno ascoltando il suo singolo Oro Oro Oro:

“Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato in questo bel percorso. È stata un’avventura che non dimenticherò facilmente, soprattutto perché mi ha permesso di arrivare a voi attraverso la musica. Grazie a chi ha streammato il mio singolo e soprattutto a chi continua a farlo”.

Le parole di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini

Tornando alle eliminazioni andate in onda la scorsa domenica ad Amici, Anna Pettinelli, come poc’anzi accennato, ha invitato la sua allieva a ritentare il percorso nel programma la prossima stagione, sottolineando che ha talento e alla lunga la sua bravura la porterà al successo. Così la speaker radiofonica riferendosi alla giovane artista:

“Volevo darti una buona notizia. Mi sembrava giusto dirti che sei talmente brava, che mi piacerebbe se il prossimo anno ti presentassi ai casting di questo programma. Questa è un’opportunità che ti meriti tutta e che mi sembra giusto tu abbia. Tu vali tanto e in una maniera o nell’altra vedrai che verrai fuori”.

Anche Lorella Cuccarini ha avuto parole al miele per la sua allieva. La prof ha sostenuto che Nahaze ha ancora molto potenziale da mostrare, ma che ha preferito bloccare il suo cammino in quanto reputa che al Serale avrebbe potuto ‘bruciarsi’. Quindi l’invito a ripresentarsi nel talent il prossimo anno: