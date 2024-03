Amici 23, Kia e Nahaze eliminate: perché era scontato ed evitabile

Oggi, domenica 10 marzo, è andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano di Amici. Manca pochissimo all’inizio del Serale, la cui prima puntata andrà in onda sabato 23 marzo, e finalmente sono state consegnate le ultime maglie d’oro. Le felpe disponibili erano 15 e gli ultimi a prenderle sono stati: Sara, Kumo, Giovanni, Ayle e Lil Jolie. Di conseguenza, Kia e Nahaze sono state ufficialmente eliminate. Ricordiamo che le due ragazze sono entrate nella Scuola alcune settimane fa, a seguito dell’abbandono improvviso di Mew e Matthew.

Per questo, le loro professoresse Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli non hanno potuto lavorare abbastanza con loro così da prepararle per l’ingresso ad una fase così importante della trasmissione come il Serale. Nonostante ciò, le insegnati non hanno voluto chiedere totalmente le porte alle due cantanti. Entrambe, infatti, hanno ricevuto l’offerta di poter ripresentarsi a settembre, così da poter iniziare da capo il percorso nel talent show. Al che, Kia è scoppiata a piangere e ha ringraziato la Cuccarini e Maria per l’opportunità, vedendo davanti la possibilità di poter di nuovo combattere per il suo sogno.

C’è da dire che questo risultato era abbastanza scontato. Kia e Nahaze sono entrati nella Scuola a programma avanzato e non sarebbero mai riusciti a rimettersi al passo con gli altri allievi. Inoltre, le due ragazze sono entrate per prendere il posto di due allievi molto amati, come Mew e Matthew, la cui uscita è stata volontaria e non voluto dalla trasmissione. Insomma, con queste premesse, era alquanto impossibile che le cantanti potessero riuscire a conquistare un ruolo protagonista o quantomeno rilevante nella classe di Amici.

Dunque, la domanda viene spontanea: qual è stato il senso di farle entrare? A detta di molti fan del talent, i professori avrebbero dovuto evitare proprio il loro ingresso, dato che sapevano dall’inizio come sarebbe andata a finire. Inoltre, questa non è la prima volta che accade un episodio simile. Anche in edizioni passate, degli ingressi così tardivi nel programma avevano avuto lo stesso risultato. Sebbene Kia e Nahaze potranno tornare a settembre, non sono mancate le critiche verso la scelta degli insegnanti e della produzione di Amici.