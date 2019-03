Amici, Valentina si confessa prima del Serale: tanto dolore nel suo passato

Serale Amici, Valentina Vernia e Vincenzo Di Primo si sfogano

Uno sfogo breve ma intenso, quello di Valentina Vernia, che nel giardino della casetta blu ha parlato del suo passato dopo che Vincenzo Di Primo le aveva raccontato alcuni momenti difficili della propria vita. La ballerina di Amici si è forse sentita pronta per dire di essere stata vittima di bullismo e per spiegare che la danza è stata anche un modo per esorcizzare il dolore: parole che Vincenzo ha compreso in fondo, visto che anche per lui danzare è stato difficile, seppur per motivi diversi. “Io – queste le parole di Valentina – ho iniziato a ballare perché ero sempre bullizzata, presa in giro perché ero brutta”.

Amici, Valentina Vernia: uno sfogo inaspettato in casetta

Valentina ha parlato poco ma ha detto molto e siamo sicuri che di questi aspetti del suo passato si parlerà anche nelle prossime puntate del Serale perché è un segnale senz’altro positivo per tutti quello di farcela nonostante le avversità. “Nel momento in cui ballavo – così Valentina ha parlato della danza e dei motivi che l’hanno spinta a ballare – mostravo alla gente che sono tutti muri, sono tutti pregiudizi. Io sto vivendo in un altro universo”. “Un posto – ha poi commentato Vincenzo prima che la discussione finisse (almeno su Canale 5) – in cui ti senti al sicuro e non hai paure”. Sarà stato lo stesso anche per lui che oggi si è lasciato andare a un duro sfogo che forse non tutti si aspettavano.

Le ultime news sul Serale di Amici

Vi ricordiamo che il Serale di Amici inizierà sabato 30 marzo e che al momento i coach sembrano davvero agguerriti: lo dimostra ad esempio un post di Vittorio Grigolo pubblicato subito dopo l’annuncio di Maria De Filippi. L’anno prossimo rivedremo inoltre anche Miguel Chavez, che ha ricevuto intanto una proposta allettante da Timor Steffens, Federico Milan e Federica Marinari. Restate con noi perché vi terremo aggiornatissimi!