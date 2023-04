Amici, tagliate 3 esibizioni dal Serale: ecco quali, cosa è successo

Inusuale colpo di scena ad “Amici“. Sabato 22 aprile è andata in onda la sesta puntata del Serale, dove le tre squadre (Zerbi-Celentano; Cuccarini-Emanuel Lo; Todaro-Arisa) si sono sfidate schierando gli 8 allievi ancora in gara. I tre eliminati provvisori della serata sono stati Ramon, Cricca e Mattia. Com’è noto, prima di decretare i due a rischio eliminazione definitiva, ai tre concorrenti viene data la possibilità di esibirsi per poter convincere i tre giudici. Ma, qualcosa sembra essere andato storto. Infatti, niente di tutto ciò è stato visto durante la trasmissione della puntata di questa sera.

Amici: tagliate inaspettatamente tre esibizioni

Un fatto alquanto inaspettato, dato che i tre ragazzi si erano effettivamente esibiti durante la registrazione di giovedì 20 aprile. Ramon aveva ballato una variazione classica, Mattia si era esibito sulle note di “It’s my life”, mentre, per quanto riguarda Cricca, le ‘talpe’ che forniscono le anticipazioni al profilo esperto del talent, “Amici news”, non sono riuscite a dare maggiori informazioni. Comunque, nessuna di queste performance è stata vista questa sera.

Difatti, senza vedere i ragazzi cantare e ballare, si è subito passati al momento del verdetto, in cui i tre giudici hanno deciso di salvare per primo Mattia. Dopodiché, sono state mostrare le esibizioni finali di Ramon e Cricca, prima di chiamare in studio l’ospite della serata, ovvero il comico Enrico Brignano. Ma come mai questo cambiamento? Non è ancora chiaro se si è trattato di un errore non intenzionale o di una scelta voluta. C’è da dire, inoltre, che, essendo stati tolti svariati minuti, la puntata è anche finita con un sorprendente anticipo.

In ogni caso, i fan del programma non sono stati affatto contenti di questa decisione. I telespettatori avrebbero voluto vedere i loro beniamini mettersi in gioco e mostrare a tutto il pubblico i pezzi che, probabilmente, hanno provato e riprovato per infinite ore e giorni. In particolare, i fan di Mattia Zenzola si sono parecchio alterati. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, infatti, il ballerino di latino americano aveva portato una coreografia molto completa, che metteva in risalto le sue qualità di ballerino. Tuttavia, il balletto dell’allievo di Raimondo Todaro non potrà essere visto.