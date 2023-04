Questa sera, 22 aprile, è andata in onda la sesta puntata del Serale di “Amici di Maria De Filippi“. In questo nuovo appuntamento del talent show gli allievi rimasti hanno continuato a sfidarsi a colpi di esibizioni di ballo e di canto così da poter continuare il loro percorso nel programma. A tenere le redini della trasmissione, ovviamente, troviamo Maria De Filippi, che per l’occasione ha scelto un look che non è passato sicuramente inosservato.

Maria De Filippi: outfit sgargiante ad “Amici”

Non è un segreto che Maria De Filippi sia una grande fan dei tailleur. La conduttrice è, infatti, solita indossare i suoi famosi completi giacca – pantaloni nelle sue trasmissioni, tanto da averli scelti per tutte le puntata del Serale di questa 22esima edizione di Amici. Questa volta, però, ha deciso di osare con un colore più sgargiante. Negli scorsi appuntamenti, infatti, la “Regina di Canale 5” aveva optato per dei toni più scuri, tra l’abbinamento rosso e nero, bianco e nero o il nlu navy.

Sabato 22 aprile, invece, Maria ha scelto un completo fucsia, che porta la firma di un noto brand italiano: Valentino. Ciò che colpisce maggiormente dell’outfit è sicuramente il blazer. Si tratta di un doppiopetto con importanti spalline, tasche con risvolto e con chiusura a quattro bottoni. Il capo è realizzato in crepe couture, un tessuto composto da fibre di lana e seta che rappresenta uno dei must della casa di moda in questione. Il prezzo di vendita della giacca è di ben 2700 euro. Insomma, un prezzo decisamente non accessibile a tutti. Anzi, praticamente supera quello di uno stipendio di un lavoratore medio.

L’importante e vistoso blazer è stato poi accompagnato da un top in raso viola e pantaloni del medesimo colore, fucsia, e con lo stesso bottone borchiato, con svasature nella parte più profonda. Il costo dei pantaloni, invece, è di 1200 euro, un prezzo abbastanza inferiore rispetto alla giacca. L’outfit è stato poi completato con un paio di décollétte a tacco alto. Dunque, un look elegante e sofisticato ma semplice, nel tipico stile di Maria.