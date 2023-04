Maria De Filippi a Amici veste Hebe Studio: prezzo e dettagli abito

Maria De Filippi ha optato nuovamente per un tailleur per la quinta puntata del Serale di Amici: dettagli e costo

Maria De Filippi è nota per la sua eleganza nella conduzione dei suoi numerosi programmi televisivi. Eleganza che traspare anche nella scelta degli outfit, mai banali e sempre distinti. Nella puntata di “Amici” trasmessa da Canale Cinque sabato 15 aprile, la conduttrice ha optato per un tailleur sofisticato dalle tinta rosa-salmone. Un look firmato Hebe Studio, casa di moda nota per i suoi meravigliosi blazer e completi. Closet Italy, profilo Instagram specializzato in abiti e acconciature vip, è risalito al prezzo dei capi indossati da ‘Queen Mary’. Un costo non facilmente accessibile a tutti, ma sicuramente meno da capogiro rispetto ad altri outfit sfoggiati dalla presentatrice.

La lunga giacca color salmone è di taglio lungo e ha una chiusura doppio bottone. Il prezzo di vendita di tale blazer è di beni 550 euro. I pantaloni abbinati, del medesimo colore e dello stesso marchio della giacca, sono a gamba d’elefante e hanno un costo di 285 euro. Insomma, in entrambi i casi l’economicità non è proprio di casa. Il completo, infatti, insieme hanno un valore di 835 euro. Il completo è stato poi accompagnato da dei raffinati tacchi a spillo dello stesso colore dell’outfit.

Come anticipato prima, l’outfit porta il nome del brand made in Italy, Hebe Studio. Hebe studio è nata nel 2016 dalla creatività di tre designers: Gea Antonini, Federica Croce e Laura Zama. Le tre stiliste, unite da una visione comune, insieme sono riuscite e continuano a creare abiti e completi da donna, ispirandosi, però, ai classici completi da uomo. In questo modo, sono state in grado di unire i due stili , dando loro una particolare femminilità.

Il look della De Filippi ha ricevuto moltissimi consensi positivi sui social. Gli utenti che seguono assiduamente il talent show di Canale 5, infatti, hanno appezzato particolarmente la mise, considerando il colore scelto dalla conduttrice come perfettamente adatto a lei e alla sua pelle. C’è da dire che, il tailleur è un must di Maria: si tratta infatti dell’outfit maggiormente usato dalla 61enne durante le dirette delle sue numerose trasmissioni.