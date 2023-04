Che fine ha fatto Luigi Strangis? Dopo aver trionfato nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi il giovane cantante è finito in un frullatore di emozioni. La popolarità, i concerti i nuovi progetti musicali… A proposito di nuovi progetti, ecco il singolo dal titolo “Adamo ed Eva”, scritto in collaborazione con Roberto Tornabene, Kende, Marco Salvaderi e Lorenzo Santarelli. L’artista, in occasione della nuova ‘fatica’ professionale ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv in cui ha affrontato diversi temi, commentando anche la stagione in corso del popolare talent che gli ha permesso di spiccare il volo.

Negli ultimi mesi, Strangis ha visto la propria vita subire una rivoluzione a 360 gradi. “È stato un anno diverso – ha spiegato -, mi ha oggettivamente cambiato la vita. Sono cresciuto tanto senza esagerare. Ho conosciuto tanta gente, un modo di fare musica diverso, che poi è come voglio fare musica io. Un anno che mi ha fatto anche confrontare musicalmente con tanti altri, e questo mi ha fatto crescere molto”.

A proposito della popolarità… croce e delizia, giusto? “Ovviamente è bello, c’è chi mi ferma e mi saluta, chi invece mi saluta senza fermarsi. L’unica cosa che un po’ mi dispiace è quando mi fermano mentre mangio. In quel momento magari no”. Situazione sentimentale? Luigi si è dichiarato single, ma naturalmente pronto a innamorarsi laddove arrivasse una lei a stregarlo: “Non penso ovviamente di cercarla, quando arriverà me ne accorgerò. Ovviamente non di co no, perché non parto mai prevenuto”.

Luigi Strangis a ruota libera su Maria De Filippi e l’avventura ad Amici

Spazio alla sua esperienza ad Amici. Il cantante spiega che il momento più difficile e buio del suo percorso è stato quello vissuto in semifinale, quando ha cantato tanti brani live. “Ero completamente sfinito, ed è stato brutto”, ha sottolineato. Il momento migliore si lega invece inscindibilmente al rapporto avuto con Maria De Filippi: “Il momento più bello è quando parlavo con Maria. Lei mi faceva delle domande, io poi che non parlavo mai, lei mi faceva: “Ma perché fai così?”. Ad oggi parlo molto di più”.

Insomma, una ulteriore testimonianza di come Maria De Filippi non solo sia una brillante conduttrice e produttrice televisiva, ma anche una persona dotata di uno spiccato acume psicologico grazie al quale diviene spessissimo un faro per gli allievi che transitano nel programma. Sempre restando in tema Amici, Luigi a breve dovrebbe rimettere piede nella trasmissione: “Penso ci vedremo lì. Non lo dico con una sicurezza, dico forse ci vedremo lì”.

Ora il talent è entrato nella fase più intensa, il Serale. Chi ha più possibilità di trionfare? “Molti non mi crederanno, ma io ci vedo del buono in tutti, in generale sono così nella vita – ha spiegato Strangis -. Mi piace molto Wax come sa stare sul palco. Mi piacciono i timbri di Angelina che di Aaron e la crescita di Federica è stata incredibile. Ognuno ha il suo punto di forza e lo porta sul palco. Avendo vissuto quell’esperienza ti dico che apprezzo tutti perchè non è semplice stare lì”.

Luigi Strangis: l’amarezza per essere stato scartato da Sanremo

Capitolo Festival di Sanremo 2023. In molti davano Luigi come quasi certo tra i big in gara. E invece Amadeus non lo ha scelto: “Si, avevo presentato un brano. Il dispiacere c’è stato, però quello che mi dico sempre è che la fine non c’è mai. La fine c’è quando non vuoi più fare nulla, io ho ancora voglia di fare tanto, magari sarà il prossimo anno”.

Luigi, con ogni probabilità, proverà a salire sull’Ariston il prossimo anno. Quando infatti gli è stato domandato se ha intenzione di ritentare di prendere parte alla kermesse ligure, ha risposto sì, senza troppo girarci attorno: “Perché no? È un bel palco, è proprio il festival della musica italiana. Sarebbe bello portare un bel po’ di vera musica italiana. È un palco dove puoi portare pezzi anche un po’ diversi, ed è bello proprio per quello. Quest’anno c’è stata una grande varietà di musica, il bello è quello: le nuove cose, il nuovo modo di pensare”.