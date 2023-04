Amici 22, Arisa ha fatto male i suoi calcoli? Così Wax dà i numeri

Arisa sta facendo qualche errore di valutazione? Il suo nuovo Guanto di sfida per il Serale di Amici 22 anziché far felice il suo allievo Wax lo demoralizza. Il tutto prende inizio quando Maria De Filippi si collega con la Casetta e chiede a Cricca di andare aprendere la busta rossa vicino al cancello. C’è una sfida per lui e a lanciarla è Arisa. La nota cantante e insegnante del talent show di Canale 5 ribadisce il suo pensiero: Wax sa essere originale e tenere il palco, invece Cricca non si sa distinguere dalla massa.

Non è la prima volta che Arisa esprime un pensiero negativo sul cantante di Lorella Cuccarini. La cantante ha anche avuto uno scontro diretto con il giovane allievo. Oggi crede che sia arrivato il momento di mettere in sfida Wax e Cricca per un confronto al Serale di fronte ai tre giudici. Arisa sceglie di far sfidare i due cantanti con il brano Bad Day di Daniel Powter. Cricca non appare per nulla spaventato dalla sfida e, infatti, è nelle sue corde, più che in quelle di Wax.

Ed è proprio su questo che Arisa vuole puntare. Come fa notare Angelina Mango, lo scopo dell’insegnante potrebbe essere proprio quello di far notare che Wax può trionfare lo stesso attraverso la sua originalità, sebbene non sia un brano adatto a lui. Un rischio importante che porta, però, il giovane allievo a vivere una situazione decisamente complicata.

Wax ad Amici 22 appare davvero in difficoltà, in quanto non riesce a scrivere nulla di originale per rendere suo questo brano. E sembra proprio che questo compito risulti più difficile per lui che per Cricca. Infatti, è possibile vedere Wax fuori di sé, mentre cerca di trovare le parole giuste per fare un buon lavoro. Lancia una penna, butta via dei fogli e cambia spesso posizione.

Si siede anche a terra fuori per trovare la giusta ispirazione, ma niente. Tra i telespettatori c’è chi crede addirittura che possa lanciare per aria il suo computer portatile. Intanto, inizia a spruzzare nella sua camera da letto un deodorante in modo abbastanza bizzarro, sintomo che questo compito lo sta facendo uscire pazzo. Bisognerà capire quale sarà il risultato finale e se Arisa abbia azzardato troppo con questo Guanto di sfida.

Questo Daytime entusiasma molto i telespettatori che vorrebbero vedere Wax e Angelina formare una coppia. I due sono molto vicini e si confidano tra loro. Ma la figlia di Mango, sin dall’inizio, ha preferito mettere dei paletti dichiarandosi già fidanzata.

Amici 22: Ramon e Aaron si sfogano, Isobel si racconta

Guanto di sfida anche per Ramon, che non reagisce bene. Il ballerino si è già ritrovato, nelle passate puntate del Serale, a sfidare Samu in una coreografia di hip hop, che Giuseppe Gioffrè ad annullare la sfida. Questa volta Emanuel Lo vuole vedere Ramon contro Maddalena in tre coreografie diverse, una classica, una hip hop e una modern. “Nel classico cammini e nel modern fai i salti mortali”, afferma il ballerino prendendo in considerazione i dettagli di queste coreografie. Ramon chiede a Maddalena, la quale trova che questo Guanto sia equo, di essere sincera.

Infatti, il ballerino di Alessandra Celentano crede che questa sfida non sia per nulla equa. Intanto, Aaron ha un momento di sconforto. Mentre sta provando una delle sue esibizioni si sfoga con l’insegnante a cui confessa di avere molta paura del palco di Amici. Sente, infatti, che non sta dando proprio tutto se stesso in questo Serale. Ora, però, è arrivato il momento per lui di sciogliersi e di non essere più “anonimo”.

Invece, Isobel parla con Maria De Filippi, che le fa alcune domande sulla sua vita. La ballerina racconta di aver iniziato a fare danza su richiesta della mamma che la vedeva troppo timida. Isobel già a sei anni affrontava delle gare di ballo in Australia e dopo aver vinto tanto ha anche pensato di lasciare questo mondo: “C’era un po’ di brutta gelosia”. A questo punto, Maria le chiede cosa l’ha portata a iscriversi al suo talent show.

“La mia famiglia viaggia tanto e siamo venuti in Europa quando avevo 10 anni. Sono venuta a Roma e a Venezia. Qui adoro l’atteggiamento della gente. Tutti vogliono aiutare, però adoro l’opportunità di essere ad Amici, perché non esiste in Australia. Per me è una cosa triste. Abbiamo tanti talenti in Australia, ma non c’è uno show per cantanti e ballerini. C’è solo sport. Voglio fare tutto, non solo la ballerina. Voglio fare la conduttrice, l’attrice… Da grande vorrei essere come Lorella Cuccarini”

Mentre si racconta, Isobel ha al suo fianco il suo amico e collega Ramon, con cui ha stretto una grande amicizia. L’allieva australiana ammette di sentirsi fortunata ad aver conosciuto Ramon, in quanto crede che sia una persona vera. Detto ciò, confessa di voler continuare a vivere in Italia dopo questa esperienza televisiva.