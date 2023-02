Amici 22, Arisa inchioda e smonta Cricca! Paky incastrato

Il web è diviso dopo il rimprovero di Arisa per Cricca ad Amici di Maria De Filippi. La cantante e professoressa di canto non ha per nulla apprezzato l’atteggiamento tenuto dall’allievo. Facendo il punto della situazione, nei giorni scorsi Arisa ha assegnato un compito a Giovanni, con una regola da seguire: non utilizzare il cellulare. In questo modo, il cantante ha potuto scrivere le barre sul brano su cui lavorare senza alcuna interferenza. In un solo giorno, Cricca ha lavorato sulla canzone e si è esibito nel corso del nuovo appuntamento.

L’ultima fase della puntata andata in onda domenica 5 febbraio 2023 è stata trasmessa durante il daytime di lunedì 6 febbraio. In questo modo, il pubblico di Canale 5 ha potuto assistere a questa esibizione di Cricca. Il compito è andato bene, ma le lamentele dell’allievo hanno decisamente infastidito Arisa. Infatti, quest’ultima crede che il giovane cantante voglia accusarla di un qualcosa che non ha minimamente a che fare con questo compito. Lorella Cuccarini ha appoggiato e sostenuto, intanto, il suo allievo.

Dopo la puntata, Cricca ad Amici 22 si è reso conto di aver esagerato con i suoi modi, sicuro di essere risultato fin troppo presuntuoso. Per questo, ha chiesto di poter vedere Arisa da solo. La cantante è apparsa abbastanza nervosa e poco propensa ad accettare le scuse del giovane cantante, rientrato nella scuola in modo inaspettato dopo essere stato eliminato con una sfida. “Questo mi ferisce, perché devo stare ore a cercare un compito per Cricca?”, ha dichiarato la professoressa. Ecco il discorso di Cricca dopo la puntata:

“Credo che io ti debba delle scuse. Sono venuto qui principalmente per questo. Non volevo prendermi gioco di te e non volevo essere presuntuoso. Quando ti ho chiesto se ti piacevano le barre, era un mio modo simpatico di chiudere. Io sono molto legato alla mia famiglia, è importante per me”

Ma Arisa non ha accolto le sue scuse come probabilmente lui avrebbe sperato. La cantante si è lasciata andare a un lungo discorso per Cricca, mostrandosi davvero molto arrabbiata. Non solo, la professoressa del talent show di Maria De Filippi ha svelato di avere una clip da mostrargli.

“Io penso che questo lavoro, quello che andrai a fare, sarà molto sacrificato. Ci saranno momenti in cui non potrai sentire la tua famiglia. Io penso che quando ti viene assegnato un compito tu lo debba fare e penso che le tue motivazioni siano un po’ da parac**o. Riguarda la tua crescita. La cosa che non ho apprezzato è il fatto che tu abbia facogitato questo. Sto vedendo che tendi sempre a giustificarti. Quando una persona ti fa del bene, tu ti senti un po’ disturbato. Tu vieni qua e dici che mi stimi, la differenza tra me e te è questa. Mi auguro che questa scuola ti aiuti a imparare come bisogna comportarsi. Tu non dici tutta la verità e te lo mostro”

Arisa ha così mostrato a Cricca una clip in cui è possibile vederlo parlare della puntata nel giardino della Casa con Gianmarco e Ramon dopo la puntata. In particolare a ferire la cantante sono state queste parole di Cricca: “Anche Arisa in alcuni punti mi ha ucciso. Io non credo che lei scriva i suoi testi. Solo che non potevo dirglielo, perché sarei stato pesante”.

In particolare, l’allievo si riferiva alla canzone Sincerità, con cui Arisa è entrata ufficialmente nella scena della musica italiana, mandando avanti una grande carriera.

“Allora Giovanni, sicuramente non ho scritto Sincerità. Per lo stesso motivo, per il quale quando ho cantato Sincerità ero una ragazzina. Facendo riferimento alla mia esperienza, faccio del bene a voi. Tu in questo momento non sei un artista completo. E non puoi avere la presunzione di mettere in dubbio l’operato di chi sta dall’altra parte. Hai la presunzione di non rispettare i ruoli. Questa cosa mi stupisce e mi ferisce. Questo è il modo con cui mi ripaghi. Non ho più niente da dirti, per il momento. Per me puoi andare via”

Arisa è apparsa furiosa. La cantante non ha voluto sentire spiegazioni, tanto che a Cricca non è rimasto altro che lasciare la stanza e tornare in casetta. “Per me non è una cosa brutta. Se tu scrivi con altre persone non c’è niente di male”, ha cercato di spiegare il cantante, senza successo. Intanto, sul web il pubblico si è decisamente diviso.

Da una parte c’è chi è convinto che Cricca stia esagerando e che non sia la persona umile che tutti credevano. Molti credono, infatti, che sia una persona presuntuosa. Dall’altra c’è chi, invece, si scaglia contro Arisa. Da parte sua, questi telespettatori vedono un accanimento esagerato contro un ragazzo che ha solo cercato di esporre un suo pensiero su un compito che gli è stato assegnato, come fanno un po’ tutti.

Amici 22: Paky viola le regole, la classifica del televoto

Paky è stato incastrato dalle telecamere. In determinati orari, gli allievi della scuola non possono accedere ai social network. Il ballerino ha violato proprio questa regola, come è stato possibile vedere nel daytime di oggi. La prima volta, l’allievo si trovava insieme a Isobel al computer. E sembra che entrambi stessero facendo un giro sui social.

Mentre di Isobel non sono comparse più altre immagini e questo potrebbe voler dire che non ha più violato la regola, Paky è ricaduto nello stesso errore. Il ballerino è stato nuovamente beccato al computer sui social network, sebbene sia stato ripreso più volte. Cosa accadrà ora al ballerino? Intanto, gli allievi hanno scoperto il risultato del televoto.

Qualche giorno fa, i telespettatori hanno avuto modo di votare le esibizioni che i ballerini hanno svolto in studio. Ecco il risultato:

Mattia Samu Isobel Gianmarco Paky Maddalena Megan Benedetta Alessio

Il daytime si è concluso con un’anticipazione di ciò che vedranno domani i telespettatori. Sembra proprio che ci siano delle tensioni in casetta, per colpa di Paky. Quest’ultimo, parlando con Giulia Stabile, si è detto convinto che Maddalena sia interessato a lui. Gli autori hanno scelto di mostrare a tutti gli allievi questo discorso fatto da Paky nella sala prove, dietro le spalle di Maddalena. “Ma dico io, quanti ne vuoi?”, ha chiesto il ballerino, parlando con l’ex vincitrice del programma.

Questa clip di anticipazione ha mostrato Maddalena in lacrime, provata da queste parole di Paky e consolata da Megan. Non resta che attendere il daytime di domani per scoprire cos’è accaduto.