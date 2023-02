Wax di Amici 22 ha una cicatrice in faccia? Tanti si chiedono ormai da mesi cosa sia quel segno rosso sotto l’occhio e i dubbi continuano ancora oggi. Durante la puntata della domenica, infatti, spunta sempre qualche tweet qui e là di gente che si chiede cos’è il segno sulla faccia di Wax. In effetti non a tutti è chiaro anche perché a volte è di un rosso più intenso e altre volte sembra una ferita in fase di guarigione. Una cosa è certa: non è un tatuaggio, ma un vero e proprio taglio.

Su Twitter i fan si chiedono cosa potrebbe mai essere quel segno ormai da settembre. “Si riapre la cicatrice ogni puntata?”, ha chiesto qualcuno. Sì, pare sia proprio così: la cicatrice di Wax di Amici sulla faccia dovrebbe essere un taglietto che si fa da solo. Lo ha sempre avuto da quando è nella scuola di Maria De Filippi. A volte sembra una ferita appena fatta, altre volte sembra guarita o cicatrizzata. Quando appare di un colore più rosso è evidente che si sia riaperto la ferita.

Spulciando il suo profilo Instagram nelle storie in evidenza ci sono diverse foto e diversi video di Wax prima di Amici 22 con la cicatrice. In alcune storie ce l’ha, in altre no. Evidentemente ne fa un tratto distintivo, o chissà quale altro motivo c’è dietro. Al momento pare nessuno glielo abbia chiesto, altrimenti la spiegazione sarebbe già circolata sui social. I tantissimi tweet nei quali gli utenti si chiedono cosa sia quel segno rosso sulla faccia di Wax non ci sono risposte chiare. Un suo fan ha scritto: “Ma è ovvio che sia un taglio che si infligge raga non capisco la confusione”.

Ogni volta che appare in video, soprattutto con un primo piano, gli spettatori di Amici 22 hanno dubbi sulla cicatrice di Wax sul viso. Qualcuno pensa ancora sia un tatuaggio, c’è chi parla di “cicatrice perenne” e chi fa notare che è da settembre che ci si pone la stessa domanda. Così come c’è chi scrive che a volte il taglio è più sbiadito. Arriverà risposta da parte dell’allievo di Arisa? Magari durante il Serale sarà uno dei giudici a chiedere direttamente a lui perché ha quel segno rosso sulla faccia…

Comunque siamo arrivati a gennaio e ancora devo capire se wax in faccia ha una cicatrice, una ferita che non si rimargina o un tatuaggio.

Il dubbio mi devasta ahah #amici22 — Sara ???????????? (@sara13100613) January 24, 2023

Ma qualcuno mi dice se Wax in faccia ha un tatuaggio o una cicatrice perenne? Non lo capisco. #amici22 — I didn’t say it back. You don’t have to. ???? (@uresogoldennnnn) October 30, 2022