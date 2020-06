Amici, Stash e Giulia Belmonte assenza social, lui si scusa: il motivo

Gossip Amici su Stash Fiordispino e Giulia Belmonte: a cosa è dovuta l’assenza dai social da parte del cantante dei The Kolors?

Stash Fiordispino sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita (forse il più bello!), che gli sta donando un’incredibile spensieratezza. È talmente tanto assorto nei momenti di vita vissuta con la fidanzata Giulia Belmonte da dimenticare di aggiornare il suo profilo Instagram. Nelle ultime ore, infatti, non sono mancati quei fan che gli hanno chiesto che fine avesse fatto; il frontman dei The Kolors – che è sempre attento alle richieste dei suoi sostenitori – ha voluto spiegare tutto (evitando inutili incomprensioni e ricami di gossip privi di fondamento) attraverso un messaggio pubblicato su Instagram e accompagnato da una foto meravigliosa assieme alla futura mamma Giulia Belmonte. Lei, in questi ultimi giorni, è stata bombardata di auguri e congratulazioni per via della sua gravidanza.

Giulia Belmonte e Stash momento indimenticabile: lui si scusa, ma tutti lo capiscono

I fan si sono accorti subito dell’assenza di Stash dei The Kolors su Instagram e lui ha voluto immediatamente rassicurarli: “Scusatemi, ma in questi giorni sto vivendo una poesia… è troppo bello!”. Un messaggio scritto su Instagram, che fa da contorno a una foto in cui è immortalata la sua ombra e quella di Giulia Belmonte, la bellissima giornalista e influencer con la quale ha una relazione da diverso tempo. Non è ancora chiaro come si siano conosciuti e quando sia iniziata la relazione: al momento i gossip sul loro passato di coppia scarseggiano, ma siamo certi che, in questa particolare estate, trapelerà qualcosa di più sul loro conto. Avete letto le ultime confessioni di Stash Fiordispino?

Anche Stash di Amici lancia l’hashtag #iolavoroconlamusica: perché?

Stash comunque non accantona mai la musica e, ogni volta che viene contattato per un progetto importante, scende sempre in campo. Dopo l’assenza dai social network, ha fatto sentire la propria voce per richiedere al governo più attenzione nei confronti di quei lavoratori che riescono a tener in piedi il mondo della musica. Anche lui, su Instagram (così come hanno fatto numerosi altri artisti: basti pensare a Vasco Rossi e al giudice di X Factor Emma Marrone), ha lanciato l’hashtag di protesta: #iolavoroconlamusica. Non finiranno qui i gossip su Stash e Giulia: dopo la nascita del figlio – l’annuncio pubblico è stato fatto durante la finale di Amici Speciali -, potrebbero pensare al matrimonio?