Stash ritrova quaderno desideri: “Avevo vergogna”, poi Giulia Belmonte

Amici, Stash diventa papà e ritrova il vecchio quaderno dei desideri: le storie Instagram del leader dei The Kolors

Stash Fiordispino diventerà papà, lo sapete tutti. Abbiamo avuto anche la conferma che la sua compagna è Giulia Belmonte e li abbiamo visti pure felici assieme in una foto in riva al mare che è stata riempita di like e commenti positivi. Il periodo che sta passando il leader dei The Kolors è senza dubbio un periodo d’oro e siamo sicuri che lo saprà vivere al meglio lontano dal gossip quanto basta per evitare che la propria vita diventi cibo quotidiano per i giornali. E pensare che questo periodo Stash l’aveva desiderato con tutto sé stesso. A cosa facciamo riferimento? C’è un quaderno che potremmo definire “dei desideri” che Fiordispino ha compilato in questi mesi e che lo ha stupito in queste ore. Veniamo subito al dunque.

Stash e Giulia Belmonte genitori: la confessione del cantante sul figlio

Stash ha inizialmente raccontato che la quarantena per lui non è stata un problema perché avendo lavorato non ha avuto difficoltà economiche e ha anche potuto frequentare altre persone, ovviamente con le dovute misure di sicurezza. Dopo aver parlato brevemente di questo in un video Instagram pubblicato tra le sue storie il cantante ha anche spiegato di aver fatto una sorta di test, la “tecnica dei 101 desideri” di Igor Sibaldi, che consisteva nello scrivere centocinquanta desideri su un’agendina, per poi trascriverne centouno su un’altra: si tratta di un test che mette in comunicazione col proprio “io” e che quindi è fortemente introspettiva. A un certo punto del suo racconto Stash ha spiegato che almeno dieci dei suoi desideri si sono avverati, soprattutto uno di questi: “Era un desiderio – queste le parole del frontman dei The Kolors ai fan – che non avevo mai esternato ai miei amici e alla mia famiglia, quasi avevo vergogna…”. Potete ben immaginare a cosa si sia voluto riferire Fiordispino.

Foto Stash e Giulia insieme, ancora uno scatto romantico dai due innamorati: “Niente di più”

Parliamo per la precisione del desiderio di avere figli, e non si tratta di un’invenzione del cantante: Stash ha proprio mostrato la sua agendina e su uno dei fogli c’era scritto esattamente “Io voglio avere dei figli”; il professore di Amici di Maria De Filippi si è mostrato stupefatto perché non pensava che alla fine un desiderio così importante si sarebbe realizzato. Eppure così è successo, e che lui sia felicissimo è confermato da un’altra foto pubblicata da Instagram che sicuramente farà il giro tra i più appassionati di gossip e spettacolo: nello scatto si vede lui abbracciare Giulia, e il commento è un dolcissimo “Niente di più”. Un cantante innamorato e quasi papà: per Stash la felicità è ormai alle stelle!