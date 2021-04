Anche nella puntata di Amici Specials su Prime Video di oggi gli allievi hanno incontrato un cantante. L’ospite di martedì 13 aprile 2021 è stato B3N, che ha fatto cantare e ballare tutti con Dove e quando di Benji e Fede. Appena iniziato l’incontro, Benji ha dato un consiglio prezioso ai concorrenti: tenersi stretti i fan più fedeli. Non il grande pubblico, ma coloro che li seguono sempre e comunque, qualsiasi cosa accada. Ma anche di tenersi stretti gli amici che avevano accanto prima di iniziare il percorso artistico, gli unici che li supporteranno negli alti e nei bassi della carriera.

Poi sono subito iniziate le domande dei cantanti e dei ballerini, tutti presenti perché gli incontri sono stati registrati prima dell’inizio del Serale di Amici 2021. Ibla gli ha chiesto perché non collabora più con Fede. Lui ha risposto così:

“Sei anni insieme di carriera discografica e ci conoscevamo da anni, più di dieci insieme. Siamo super amici, siamo fratelli. Io sono supportato da lui nel percorso da solo e quando sarà il mio turno supporterò lui. Però per essere stimolato devi cambiare un po’, anche facendo un passo inaspettato. Era un modo per dire mi metto in gioco”

B3N ha cantato il suo brano Los Angeles, che per lui rappresenta davvero tanto. Anche lui però era curioso di sapere come andava in casetta tra loro. Ha detto che vedendo i video sui social ha intuito che Sangiovanni sia un po’ una testa calda. Lui ha confermato, accennando al suo passato complicato e dicendo di voler però migliorare questo aspetto. B3N si riferiva all’episodio del rimprovero per l’assenza in palestra, quindi ha dato un consiglio a Sangiovanni. Gli ha spiegato che anche lui vorrebbe sempre cantare, ma spesso non è possibile. Anche altre cose fanno parte dell’essere un artista, anche lui si ritrova a fare anche altro però.

“Anche quando esci da qua non puoi fare completamente quello che vuoi, a meno che tu non sia indipendente”, gli ha detto. Fuori da Amici di Maria De Filippi ci sarà una casa discografica che darà indicazioni, non sempre quello che si pensa sia giusto alla fine lo aiuterebbe. Non sempre insomma è meglio seguire il cuore, anche quando potrebbe sembrare la scelta giusta. Anche oggi la ballerina Giulia ha chiesto a Benjamin Mascolo il suo cartone animato preferito: Dragon Ball Z. Samuele invece era curioso di sapere il suo primo ricordo della vita, stessa domanda fatta a Rocco Hunt.

B3N ha raccontato di non avere una buonissima memoria, quindi non ha molti ricordi della sua infanzia. Il primo che gli è venuto in mente risale a quando aveva 10 anni, nel giorno del suo compleanno. Samuele ha raccontato il suo primo ricordo: stava giocando, una farfalla si è posata sul suo naso e ha aperto le ali. Lui è rimasto affascinato da tutti quei colori; un ricordo molto romantico. B3N non ha potuto fare a meno di notare quanto sia romantico Samuele! Il ballerino di Veronica Peparini ha anche chiesto a Benji come è riuscito ad ambientarsi a Los Angeles, dove c’è una realtà diversa e si respira arte in ogni dove. Il cantante ha risposto così:

“Ha sia il lato positivo sia il negativo. Un po’ di fa sentire piccolo, dall’altra hai l’opportunità di vedere altri che fanno arte e ti stimolano. Io l’ho vissuta in maniera un po’ pazza perché la mia ragazza è un’attrice molto famosa. Però ti rendi conto che dietro la genialità a volte c’è l’essere fuori dagli schemi. La cosa bella che impari è che ti devi aprire mentalmente”

Si è concluso così l’ennesimo episodio di Amici su Amazon Prime Video con ospiti dei giovani artisti. Chi sarà il prossimo protagonista di Amici Specials?