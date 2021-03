Amici Specials 30 marzo 2021: Rocco Hunt colpito da Aka, Enula ‘rapita’

Nell’episodio di Amici Specials di martedì 30 marzo 2021 i ragazzi hanno incontrato Rocco Hunt. L’incontro risale a qualche settimana fa, visto che tra i banchi c’erano seduti tutti i ragazzi, quindi anche i primi eliminati del Serale. C’erano quindi Gaia, Esa come anche Ibla e Leonardo. Una nuova occasione per gli allievi di confrontarsi con un giovane della musica italiana come è successo con Michele Bravi la settimana scorsa. Rocco Hunt si è esibito diverse volte davanti agli allievi di Amici 2021, raccontando anche cosa c’è dietro i suoi brani. Ha raccontato i suoi primi passi nella musica, spiegando di sentirsi al pari degli allievi della scuola di Maria De Filippi perché sente che c’è ancora tanto da fare. L’ambizione per lui è la spinta a migliorarsi sempre.

Tancredi gli ha chiesto come e quando decide se scrivere un brano in italiano o in dialetto napoletano. Hunt ha spiegato che solitamente pensa ai brani sempre in dialetto, ma si è quasi imposto l’italiano per alcuni brani in modo da riuscire a farsi capire anche da Roma in su. Sempre Tancredi ha spostato il discorso sul freestyle e si sono divertiti tutti, mentre Aka7even aveva una richiesta speciale per Rocco: O’ mar e o’ sol, un brano che evidentemente a lui piace molto. Lo cantava dal banco quindi Hunt lo ha invitato a esibirsi con lui. Un nuovo duetto ad Amici su Prime Video, dopo quello in scena la settimana scorsa di Samuele e Michele Bravi.

“Come se l’avessimo provata”, ha commentato Rocco contento dell’esibizione. Si è complimentato con Aka perché è riuscito a stargli dietro e a dargli modo di prendere fiato durante il brano. Insomma, come se sapesse già cosa fare. Enula ha preso la parola per complimentarsi con il cantante: “Io ti adoro un sacco. Sei umile, sei molto umano. Mi piace”. L’allieva ha poi fatto domande sul brano Se mi chiami, insieme a Neffa, che a lei piace molto. Deddy invece era curioso di sapere come è stato recitare nel film Arrivano i prof. Le richieste di cantare canzoni non finivano mai, al punto che Rocco Hunt ha scherzato dicendo che forse avrebbe dovuto preparare un concerto con una scaletta. Ma è andato avanti a esibirsi con quelle previste.

Giulia ha chiesto anche a lui quali sono i suoi cartoni animati preferiti, come aveva fatto con Bravi. Rocco ha risposto che sono i Pokemon, che sta rivedendo grazie a suo figlio. Dragon Ball però occupa un posto speciale nei suoi ricordi. A proposito di ricordi, Samuele gli ha chiesto: “Qual è il primo ricordo della tua vita?”. Lui ha risposto la musica, perché suo papà faceva lo speaker radiofonico in una radio di canzoni napoletane e quindi ha frequentato spesso l’ambiente. Ha preso molta ispirazione da quel mondo e ci ha messo del suo per creare la sua musica. Raffaele gli ha domandato se quando scrive una canzone sa già se diventerà una hit o meno.

Hunt ha spiegato che prepara le canzoni in base al risultato che vuole, quindi se vuole che diventi una hit deve crearla in un certo modo. Di sicuro comprensibile per tutti, perché deve arrivare a gente di tutte le età. “Non è un obbligo commerciale. Io ho il potere di piacere anche alle nonne e ai bambini piccoli, perché devo limitarmi. […] Faccio quello che mi piace”, ha aggiunto. Prima di andare via ha cantato ancora e ha fatto un grande in bocca al lupo ai ragazzi. Queste le parole con cui ha salutato tutti:

“Siamo fortunati a poter fare la cosa che più ci piace, facendola in una maniera bella. Non sono parole di circostanza, ma vi auguro davvero il meglio umanamente, perché mi sento uno di voi che ancora sta lottando per realizzare il proprio sogno”

La puntata di Amici Specials su Prime Video di oggi conteneva una mezzoretta di incontro con Rocco Hunt, poi c’è stato un riassunto della settimana e della seconda puntata del Serale.