L’episodio di Amici Specials di oggi 23 marzo 2021 su Prime Video pare abbia un po’ deluso le aspettative del pubblico. Molti infatti si aspettavano un altro appuntamento speciale con Maria De Filippi e le lettere lette dagli alunni in cerchio. Oggi invece è stata una puntata diversa, con ospite Michele Bravi. Il cantante si è presentato ai ragazzi cantando La vita breve dei coriandoli. Durante l’esibizione, Samuele si è emozionato tantissimo fino a commuoversi. Michele non ha potuto fare a meno di notare la forte emozione di Samuele, che aveva già mostrato quando il cantante è stato ospite in puntata. Quindi hanno scambiato due chiacchiere.

Il cantante ha fatto diverse domande ai ragazzi su come stanno vivendo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, ma non ha mancato di raccontare degli aneddoti. Uno scambio di pensieri, di racconti e di confidenze tra Bravi e gli allievi della scuola. Dopo un po’, il cantante ha ammesso di aver sbirciato sul profilo Instagram di Samuele perché si è chiesto come mai si fosse emozionato così tanto in puntata. Ha trovato un video in cui Samuele ha coreografato e ballato sulle note del brano Il diario degli errori, quindi lo ha invitato a esibirsi con lui. Questo duetto tra Michele e Samuele ha emozionato tutti: tanti avevano gli occhi pieni di lacrime, altri era visibilmente toccati e catturati dal momento. Anche sui social network c’è stata un’ovazione e il video di Samuele e Michele Bravi con Il diario degli errori ha fatto il giro del Web.

Sono stati in effetti dei minuti molto emozionanti di cui il pubblico di Amici su Prime Video hanno potuto godere. L’atmosfera si è alleggerita quando Giulia ha chiesto a Bravi i suoi cartoni animati preferiti: sono Biancaneve, Hercules e Coco. La ballerina ha spiegato di aver fatto questa domanda perché si dice che dai cartoni animati preferiti si capisce tanto di una persona. Ibla era curiosa di sapere se Michele ha vissuto dei momenti in cui non sapeva cosa scrivere; lui ha detto che ha avuto periodi in cui non sapeva come dire qualcosa, ma non cosa. Si è congedato dai ragazzi cantando Mantieni il bacio e regalando loro il suo album.

La puntata di Amici su Prime Video di oggi è andata avanti con dei momenti estrapolati dai giorni in vista del primo Serale. Quindi sono stati mostrati i momenti in cui gli allievi hanno scoperto i guanti di sfida e un riassunto della prima puntata del Serale 2021. Le immagini dopo l’incontro con Michele Bravi, quindi, sono già andate in onda anche su Canale 5 e Italia 1.