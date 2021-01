Amici 20, Samuele non applaude Michele Bravi e Maria lo nota: il motivo

Michele Bravi è stato ospite ad Amici 20 nella puntata di oggi, sabato 23 gennaio 2021. La sua esibizione con il nuovo singolo Mantieni il bacio non ha lasciato indifferente gli allievi della scuola. I giovani talenti hanno ascoltato Bravi cantare, un po’ sognanti ma soprattutto affascinati e con tanta stima verso il cantante. Michele da sempre esce dallo studio di Amici con un carico di applausi e di complimenti non da poco, ma oggi per lui è arrivata anche un’emozione speciale. E forse inaspettata, ma che a Maria De Filippi non poteva di certo sfuggire.

Tutti gli allievi seduti dietro ai banchi infatti hanno applaudito, insieme al pubblico, l’esibizione di Michele Bravi. Tutti meno uno. Il ballerino Samuele ha preferito non applaudire il cantante, ma lo ha fatto per un motivo ben specifico. Maria ha subito fatto notare a Bravi questo particolare, dicendogli che erano tutti rapiti dalla sua esibizione e che uno lo è stato più di tutti. Questo nonostante non abbia partecipato all’applauso dello studio finale. Appena la conduttrice ha detto questa cosa, la telecamera ha subito inquadrato Samuele, che era visibilmente emozionato.

Era chiaro quindi che ci fosse un motivo specifico che ha spinto Samuele a rimanere fermo immobile a fine esibizione. Forse per godersi in pieno le emozioni provate poco prima? Sì, proprio così. Quando Maria infatti gli ha chiesto di spiegare perché ha preferito non applaudire, Samuele ha risposto così:

“Mi ha insegnato che quando l’arte ti colpisce oltremodo non devi fare rumore. Non me la sono sentita di applaudire, per rispetto”.

Samuele quindi è rimasto molto molto colpito da questo nuovo brano di Michele Bravi. Ma c’era un ulteriore motivo alla base di questa emozione. La De Filippi infatti ha rivelato che per il ballerino ha rappresentato molto il brano Il diario degli errori, quindi gli ha chiesto di spiegarne il motivo. E Samuele ha detto che lo ha aiutato molto: “La canzone che mi ha permesso di trovare me stesso nella danza”. Michele Bravi è rimasto molto colpito da questo momento: “Che bello, che onore”.

Samuele Amici 20: la nascita di un artista

Intanto Samuele Barbetta ad Amici 20 continua a collezionare un successo dietro l’altro. Le sue esibizioni convincono il pubblico, emozionano e mettono d’accordo anche le tre insegnanti di danza. Anche Alessandra Celentano è molto affascinata da lui come danzatore ma anche come coreografo: spesso lo ha definito un artista. E molti sarebbero già pronti ad assegnare la vittoria di Amici 20 a Samuele.