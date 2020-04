Amici Speciali, Talisa assente: parole a Timor, pensiero speciale per Mattia

Talisa Ravagnani non sarà ad Amici Speciali: l’assenza dopo un Serale non al massimo

Quando ancora non si sapeva bene come sarebbe stato Amici All Star, oggi diventato Amici Speciali, Maria De Filippi aveva assicurato che i due vincitori di Amici 19, sicuramente quello assoluto, avrebbero preso parte al cast della prima edizione del nuovo format: format non tanto nuovissimo – come abbiam già detto in varie circostanze -, visto che il terreno è stato già ben tastato con Amici Big e Amici Celebrities, sebbene questi proponessero qualcosa di leggermente diverso. Non si era fatto cenno alla partecipazione di altri ballerini e cantanti da quest’edizione, anche se subito dopo la fine del talent show si era iniziato a parlare di Nicolai Gorodiskii e Talisa Ravagnani. Così però non sarà.

Talisa assente ad Amici Speciali: il pensiero per Timor e Mattia Tuzzolino

I concorrenti ufficiali di Amici Speciali ormai si conoscono, e tra questi rientrano soltanto Javier Rojas e Gaia Gozzi di Amici 19, nessun altro: smentita dunque la partecipazione di Nicolai, che comunque in un’intervista lo aveva già comunicato, e smentita anche la presenza di Talisa che secondo qualcuno avrebbe meritato quest’occasione dopo aver lasciato il Serale a causa di performance non proprio all’altezza della sua bravura, purtroppo dovute al fatto che si era infortunata. Talisa comunque continua a ricordare con affetto la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi e lo ha fatto proprio oggi su Instagram con il seguente post:

News Amici, Talisa ringrazia Amici 19 per l’occasione: “Ogni giorno è il giorno della danza!”

“Ogni giorno – ha così commentato la ballerina la sua esibizione postata per celebrare la Giornata della Danza – è il giorno della danza! Ballando con persone stupende – ha poi aggiunto – su delle coreografie stupende. Grazie a Timor e Amici. Grazie anche a Mattia Tuzzolino per tutto l’aiuto durante il mio percorso”. Per un’occasione persa, quella di Amici Speciali, a cui non prenderanno parte neanche due ballerini importanti, ne arriveranno di altre: se pensiamo a Talisa non possiamo che esserne convinti.