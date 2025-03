Amici, Serale: un big della musica in trattativa per il ruolo di giudice

Manca sempre meno all’inizio della fase Serale di Amici di Maria De Filippi e continua il totonomi per i giudici. Tra due settimane su Canale 5 parte ufficialmente il programma e “Queen Mary” non ha ancora rivelato chi si sederà sulle famose poltrone rosse dopo il trio che ci ha accompagnato negli ultimi anni: Malgioglio-Giofrè-Bravi. Il percorso nel programma dei due cantanti e del ballerino sembra volto al termine, una mini rivoluzione è attesa nel programma con un cambiamento in blocco. Chi prenderà il loro posto? Un nome è già stato fatto, quello dell’ex conduttore del Festival di Sanremo Amadeus.

Il Corriere della Sera ha confermato l’indiscrezione che circola da giorni e le trattative sarebbero avanzate. Una prima introduzione al mondo “Amici” è già stata fatta durante il pomeridiano, quando l’ex direttore artistico del Festival della canzone italiana ha partecipato come giudice esterno commentando le performance canore degli allievi di Maria. Che non sia l’unico? Proprio in queste ore infatti circola un altro grosso nome della musica italiana che sarebbe pronto a sedersi accanto ad Amadeus per giudicare i ragazzi (e non sarebbe la prima volta che ricopre questo ruolo in altri talent). Si tratterebbe di Rkomi.

Rkomi giudice del Serale ad Amici: i rumors

Il cantautore italiano Rkomi, pseudonimo di Mirko Manuele Martorana, sarebbe dunque pronto a tornare in un talent come giudice dopo l’esperienza vissuta ad X Factor nel 2022. Il cantante milanese aveva vinto l’edizione con il duo Santi Francesi (tra l’altro ex partecipanti proprio di Amici). Nulla è confermato, a rivelarlo è stato Amedeo Venza, blogger ed esperto di gossip.

Rkomi verso il serale di Amici nelle vesti di giudice! Sarebbe stato contattato per un incontro e per parlare di una sua ipotetica partecipazione al programma

Il cantante potrebbe prendere il posto di Michele Bravi o Giuseppe Giofrè, la sua presenza potrebbe portare freschezza e competenza musicale (con la canzone di Sanremo Il ritmo delle cose ha raggiunto circa 13.105.377 stream su Spotify ed è tra le 10 canzoni del Festival più ascoltate). Questa voce di corridoio sembrerebbe aver scatenato l’entusiasmato del web, destando la curiosità dei fan del programma, pronti a scoprire i nomi definitivi dei giudici. Nel mentre in questi giorni i cantanti e i ballerini si stanno preparando al meglio per affrontare la prima puntata che andrà in onda sabato 22 marzo in prima serata su Canale 5.

Amici: gli altri possibili giudici del Serale

Se i primi due nomi, ovvero quello di Amadeus e Rkomi, venissero confermati mancherebbe solo un posto per completare la giuria. Una volta scartato il nome id Ilary Blasi, impegnatissima alla conduzione del nuovo programma di Canale 5 The Couple al via ad aprile, i grossi nomi che circolano sono due. Si tratterebbe della ballerina e insegnate di danza Eleonora Abbagnato e del celebre attore Christian De Sica. Personaggi che sono stati chiamati come giudici esterni durante la fase pomeridiana e che conoscono molto bene il format. Non resta che aspettare l’annuncio di “Queen Mary” o il comunicato ufficiale da parte di Mediaset e della Fascino, società di produzione della conduttrice più amata dagli italiani, per conoscere finalmente i nomi definitivi.