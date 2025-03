Amici, giuria Serale: “Trattativa clamorosa quasi chiusa”, colpaccio

Si è conclusa l’avventura di Amici di Maria De Filippi 2025 riguardante la prima fase. Domenica 9 marzo andrà in onda l’ultima puntata domenicale, poi avrà inizio l’attesissimo Serale. ‘Queen Mary’ non ha ancora sciolto le riserve sui vip che andranno a comporre la giuria. Sembra che sia intenzionata a cambiare in blocco i giudici degli ultimi due anni, vale a dire Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Il Corriere della Sera ha confermato un’indiscrezione che circola da giorni, parlando di ipotesi clamorosa: Amadeus sarebbe davvero in trattativa con Maria.

Il quotidiano di via Solferino scrive che “l’ipotesi clamorosa” di vedere ‘Ama‘ ad Amici è “a un passo” e che le trattative sono in corso. “Amadeus potrebbe essere uno dei giudici fissi da Maria De Filippi nel serale di Amici che prende il via sabato 22. Non c’è ancora nessuna firma sull’accordo, ma il dialogo tra le parti è intenso da giorni”, riferisce il Corriere, spiegando che un accordo tra le parti farebbe comodo a tutti. La De Filippi inserirebbe nella giuria un volto ultra popolare e competente in materia, Sebastiani sfrutterebbe la chance per mettere la testa fuori dal “cono d’ombra del Nove dove finora non è riuscito a raggiungere gli ascolti sperati”.

Gli altri due giurati potrebbero essere Christian De Sica ed Eleonora Abbagnato. Sarebbe invece tramontata l’ipotesi di ingaggiare Ilary Blasi, a breve impegnata su Canale 5 con il nuovo format The Couple. Tornando ad Amadeus, l’infatuazione professionale con Maria non è nata di recente. Lui aveva fatto tappa ad Amici lo scorso ottobre per presentare il suo libro. La conduttrice pavese lo aveva invitato un altro paio di volte nel talent, ma lui aveva declinato. Ha invece accettato di essere ospite nell’ultima stagione di C’è posta per te, assieme alla moglie. Si arriva ai giorni nostri e la trattativa per averlo come giudice di Amici. Trattativa che sarebbe a un passo dall’essere chiusa.

Amici, ospiti Fedez e Noemi: tutti al Serale tranne un allievo

Prima dell’inizio del Serale, andrà in onda il 9 marzo l’ultima puntata domenicale, registrata lo scorso 6 marzo. Ospiti in studio Noemi, Rkomi, gli ex allievi Petit e Marisol, e Fedez. Nel corso dell’ultima registrazione sono state assegnate le ultime maglie oro, ossia gli ultimi accessi al Serale. Tutti i ragazzi rimasti in gioco fino ad ora hanno staccato il pass, tranne il cantante Deddè che è stato eliminato.

Di seguito l’elenco dei 16 artisti che si giocheranno la vittoria nel talent show nella fase Serale: