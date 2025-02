Amici 24, giuria Serale: ecco i 3 nomi nuovi (tutti big), l’indiscrezione

Tanta attesa per la fase Serale di Amici 24. Tra poco avrà inizio l’atto conclusivo del talent show orchestrato da Maria De Filippi che, come al solito, traslocherà andandosi a collocare al sabato sera nel palinsesto di Canale 5. E, come ogni anno, ‘Queen Mary’ dovrà decidere chi andrà a comporre la giuria. Secondo quanto rivela il magazine Nuovo Tv, la conduttrice pavese dovrebbe scegliere di cambiare in blocco i giurati dello scorso anno. Dunque Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè dovrebbero essere tutti sostituiti. E chi andrebbe ad occupare le tre poltrone che dovrebbero restare vuote?

Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti sostiene che i tre nuovi giudici potrebbero essere Amadeus, Christian De Sica ed Eleonora Abbagnato, tutti personaggi che la De Filippi ha invitato in diverse occasioni nei suoi programmi. Di recente si era mormorato anche di un possibile ingaggio di Ilary Blasi. Per Nuovo Tv, l’ex moglie di Francesco Totti non farà invece parte del cast del Serale di Amici 24. Anche perché già impegnata con il nuovo progetto The Couple, reality show ‘costola’ del Grande Fratello che andrà in onda su Canale 5 probabilmente a partire dall’inizio del prossimo aprile.

Non resta che rimanere in attesa di comunicati ufficiali da parte di Mediaset e della Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi. Senza dubbio, se dovesse verificarsi realmente un cambio in blocco della giuria, sarebbe una bella novità sulla carta. Certo si correrebbe il rischio di modificare gli equilibri. Ma Maria ha sempre dimostrato di saperci fare quando si è trovata a dare una bella mescolata alle carte in tavola.

Ancora da capire anche quando inizierà il Serale del programma. Non c’è ancora una data ufficiale, ma di recente la prof Lorella Cuccarini ha seminato un indizio prezioso che ha fatto capire quando comincerà la nuova fase. In particolare la cantante e danzatrice ha scritto sui suoi canali social “- 3 alla fine del pomeridiano”, vale a dire che dovrebbero mancare tre settimane prima che si chiuda tale fase. A conti fatti e calendario alla mano, vuol dire che il Serale dovrebbe aprire i battenti sabato 15 marzo oppure una settimana dopo, il 22.