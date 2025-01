Amici Serale, giuria cambiata in blocco: retroscena, i 4 sostituti big

Grandi manovre ad Amici di Maria De Filippi in vista della fase del Serale. C’è grande attesa di scoprire chi andrà ad occupare gli ambiti posti della giuria. Negli ultimi due anni il talent show ha chiamato il trio formato dal paroliere Cristiano Malgioglio, dal cantautore Michele Bravi e dal coreografo Giuseppe Giofrè. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, ‘Queen Mary’, per il 2025, sarebbe pronta a rivoluzionare totalmente il cast. Nelle scorse ore, a fornire aggiornamenti sul tema ci hanno pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza e il profilo La TV.

Venza, dal suo account Instagram, ha riferito che i nomi caldi che avrebbe in mente Maria sono quelli di Ilary Blasi e Christiana De Sica. Quest’ultimo ha fatto spesso tappa ad Amici ed ha un solido rapporto di amicizia con la conduttrice pavese. L’ex moglie di Francesco Totti ha più volte dichiarato di recente di essere in cerca di nuovi stimoli professionali e che non vuole tornare alla conduzione de L’Isola dei Famosi. La giuria di Amici potrebbe essere perfetta per ciò che va cercando, ossia una nuova esperienza in cui mettersi in gioco ma senza avere la responsabilità del comando della ‘baracca’, che naturalmente resterebbe sul groppone della De Filippi.

E non è finita qui perché La Tv ha riportato un’altra indiscrezione molto interessante. Tra i banchi della giuria potrebbe sbarcare Amadeus. Inoltre è stato riferito che il cast dei giurati potrebbe allargarsi, arrivando a quota quattro con l’inserimento di Eleonora Abbagnato. Laddove si dovesse verificare uno scenario di questo tipo, ci sarebbero un esperto di musica (Amadeus), un’esperta di danza (Abbagnato) e due ‘jolly’, vale a dire Ilary e De Sica.

Secondo le indiscrezioni fin qui citate, per Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè non ci sarebbe più spazio nel programma.

Quando inizia il Serale di Amici?

La fase del Serale di Amici inizierà intorno a metà marzo e proseguirà, come da prassi, per circa due mesi. Come al solito sarà posizionato al sabato sera, in prime time su Canale 5, fascia presieduta da Maria De Filippi per quasi tutta la stagione. Attualmente la conduttrice pavese è in onda con C’è posta per te.