X Factor, vincono gli ex Amici Santi Francesi: frecciatine al talent

Congratulazioni ai Santi Francesi, il duo di artisti che ieri sera, 8 dicembre, si è portato a casa la vittoria dell’edizione 2022 di X Factor Italia. Un successo neanche troppo scontato, visto e considerato che fino all’ultimo la favorita sembrava essere la talentuosa e scatenata Beatrice Quinta.

Se per caso guardando la finale del Forum di Assago (in chiaro anche su TV8) aveste avuto l’impressione che il volto dei due artisti fosse familiare, ebbene, c’è un motivo preciso. I due cantanti, infatti, sono un volto noto anche per il pubblico mainstream di Mediaset, visto e considerato che nel 2017 hanno partecipato ad Amici su Canale 5 con lo pseudonimo di The Jab.

Sul palco di X Factor 2022 il pubblico ha seguito le avventure di Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico), mentre ai tempi della loro breve partecipazione al talent di Maria De Filippi i due si erano presentati anche al fianco di un terzo elemento, Davide Buono.

In quel periodo, il gruppo non ebbe esattamente vita facile all’interno del talent (che ne sbarazzò rapidamente) in particolare a causa dell’atteggiamento del maestro Rudy Zerbi, che in tante occasioni li aveva massacrati. Adesso che i due artisti hanno finalmente ottenuto la consacrazione che si meritavano, è giunto per loro il momento di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Subito dopo essere stati incoronati vincitori di X Factor 2022, i Santi Francesi hanno voluto ringraziare tutti per il supporto e Alessandro De Santis si è concesso una dichiarazione che, fra le righe, sembra aver lanciato una frecciatina alle dinamiche che da sempre si sviluppano all’interno di Amici:

“Non si capisce niente raga. Oo sono scemplicemnt grato a questo programma a tutte le persone che ci hanno ascoltato, e siamo riusciti a entrare qua dentro senza mai essere cambiati o condizionati in alcun modo.”

Alle parole finali di Alessandro dei Santi Francesi si sono anche aggiunte, poco prima, quelle del giudice Dargen d’Amico. Dopo aver assistito alla loro esibizione sul palco, il rapper ha infatti invitato il duo a non essere così perfetti “nel caso in cui dovessero andare in un altro talent”.

I Santi Francesi, ora, dovranno dimostrare di avere le capacità per spiccare nel mondo musicale come stanno facendo, per l’appunto, molti dei loro “colleghi” di Amici. Il rischio di finire nel dimenticatoio come molti recenti vincitori di X Factor è in effetti molto alto.