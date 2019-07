Amici, Rudy Zerbi epic fail: “Schienata pazzesca, potete smettere di seguirmi” (Video)

Rudy Zerbi, grande successo grazie ad Amici e Tú sí que vales

Rudy Zerbi è senza dubbio uno dei personaggi di punta di Amici di Maria De Filippi e Tú sí que vales, e questo soprattutto per la sua personalità allegra e solare che lo rende un pezzo da novanta nel secondo programma assieme agli altri giudici, e piuttosto antipatico, diciamo la verità, nel talent show di Canale 5, dove spesso i suoi giudizi sono tutt’altro che positivi e sono dati anche nei momenti meno opportuni e in maniera sgarbata. Possiamo dire senza ombra di dubbio che se il Rudy che conosciamo fosse solo quello di Amici avrebbe molti più hater che follower; Zerbi invece è anche divertentissimo e ha pure un rapporto meraviglioso con i fan, come si può vedere ad esempio su Instagram.

Amici, Rudy Zerbi festeggia il milione e mezzo di follower sugli scivoli acquatici

Recentemente ad esempio ha voluto festeggiare il milione e mezzo di fan raggiunto pubblicando un video sugli scivoli acquatici e pensando di fare qualcosa di “epico”: cosa che invece non è successa perché invece è caduto in acqua di schiena, e da quello che abbiam capito si è fatto anche male. “Volevo festeggiare il milione e mezzo di amici su Instagram con un’impresa epica – queste le parole di Zerbi – e invece ho preso una schienata pazzesca. Adesso potete smettere di seguirmi tutti immediatamente”. Le solite zerbinate, diciamo così, che ci regalano tante risate e che ci spingono a seguire con una certa costanza l’insegnante di canto di Amici che tra l’altro resta sempre in ottimi rapporti con gli ex della trasmissione: pensate ad esempio all’ultima tenerissima chiamata ad Alberto Urso.

Rudy Zerbi torna ad Amici come prof di canto

Non abbiamo avuto alcuna anticipazione sulla prossima edizione di Amici, se non quella relativa al ritorno di alcuni concorrenti dello scorso anno, e non possiamo darvi di conseguenza la certezza che Rudy tornerà come professore; di certo non ci sarebbe alcun motivo che giustificherebbe la sua assenza, sia perché ormai è un volto importante del talent show sia perché ha un rapporto bellissimo con Maria De Filippi. Diciamo pure insomma che lo rivedremo ad Amici e che con tutta probabilità lo contesteremo anche quest’anno. Vi lasciamo intanto al video pubblicato proprio da lui sul suo Instagram: