Alberto Urso, incontro speciale per il compleanno e il gesto tenerissimo di Rudy

Alberto Urso, compleanno speciale per il vincitore di Amici di Maria De Filippi

Tutti i fan di Alberto Urso sapranno senz’altro che oggi è il suo compleanno e che compie 22 anni; il 2019 è stato per lui un periodo davvero ricco di successi perché dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi i suoi singoli stanno andando ancora fortissimo e i sostenitori di qualche mese fa continuano a seguirlo come se il programma non fosse mai terminato, quindi con la stessa curiosità e soprattutto mostrandogli lo stesso affetto di sempre. Probabilmente starete pensando che è ovvio che sia così perché è passato ancora poco tempo e chi lo ha seguito non ha avuto modo di affezionarsi ad altri concorrenti; potrebbe anche essere ma sapete bene che alcuni ex di Amici, anche grandi vincitori del programma, sono stati abbandonati quasi subito dallo stesso pubblico che li aveva sostenuti. Quindi per ora solo tanti complimenti al cantante lirico che ha conquistato Canale 5!

Amici, Alberto Urso festeggia con Valentina Vernia e altri ex concorrenti del talent show

Alberto ha festeggiato il suo compleanno con alcune persone che per lui vogliono dire molto, e lo abbiamo scoperto tramite le storie che ha pubblicato su Instagram nell’arco di questa giornata: il cantante lirico ha passato il giorno del compleanno con Mowgly, Valentina Vernia (con cui si dice stia assieme), Umberto Gaudino e Vincenzo Di Primo, tutti nomi che vi suoneranno familiari visto che sono ex concorrenti di Amici che hanno partecipato alla sua stessa edizione. Il legame tra tutti sembra essere ancora saldo, e la cosa più bella è che Alberto continua a mantenere un ottimo rapporto sia con Rudy Zerbi, che lo ha chiamato per fargli gli auguri a voce, pubblicando tutta la tenerissima chiamata su Instagram, e con altri volti noti del talent show, ad esempio con Lorella Boccia che gli ha dedicato un bel post su Instagram.

Alberto verso il secondo cd, attesa per il nuovo lavoro

Quello di Alberto è stato quindi un bel compleanno, festeggiato tra granite al caffè e pasta, e soprattutto in allegria e tra i sorrisi delle persone che gli vogliono bene. Siamo proprio curiosi di scoprire quali saranno le tracce del suo prossimo album visto che col primo cd ha fatto davvero un bel lavoro. Restate con noi perché vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più!