Alberto Urso tra Valentina Vernia e Emma Muscat: il gossip di Chi

Gossip e ultime news su Alberto Urso: il cantante beccato con Valentina Vernia e Emma Muscat

Estate impegnativa per Alberto Urso, l’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi. Il settimanale Chi ha pizzicato il cantante in Sicilia, diviso tra due ex allieve del talent show di Canale 5: la ballerina Valentina Vernia e l’interprete Emma Muscat. Come vedete nelle foto più in basso, Alberto e Valentina si sono scambiati sguardi complici e abbracci carichi di passione: c’è forse del tenero tra i due o si tratta solo di una bella amicizia? Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini sarebbe nata una sintonia speciale pure tra Alberto e Emma, ex fidanzata del rapper Biondo. Quale sarà il destino amoroso del bravo e tenebroso Urso?

Fidanzata Alberto Urso: le ultime parole del cantante

“Una fidanzata? Pur volendo non saprei dove e quando incontrarla. Per ora sono fidanzato solo con la musica”, ha dichiarato di recente Alberto Urso proprio al settimanale Chi. Il 21enne ha amato in passato la collega Benedetta Caretta, vincitrice nel 2010 di Io Canto di Gerry Scotti.

Valentina Vernia e Emma Muscat single da poco tempo

Se Alberto Urso è single da tempo, diversa è la situazione di Valentina Vernia e Emma Muscat. Entrambe hanno chiuso da poco delle relazioni importanti. La più chiacchierata è stata la rottura della cantante maltese, che ha interrotto il suo rapporto con il rapper Biondo.