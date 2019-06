Biondo e Emma Muscat si sono lasciati di nuovo: l’annuncio

Biondo e Emma Muscat di Amici 17 non stanno più insieme

È di nuovo finita tra Biondo e Emma Muscat, il trapper e la cantante protagonisti di Amici 17. Dopo la rottura di qualche mese fa i due si erano riappacificati ma da qualche settimana non sono più una coppia. Ma tra Simone e l’artista di Malta è rimasto l’affetto e la stima, tanto che hanno deciso di dare l’annuncio ai fan con una diretta su Instagram. Biondo e Emma hanno pranzato insieme e tra una portata e l’altra hanno comunicato la separazione ai loro numerosi follower. I motivi della separazione non sono stati svelati ma i due tengono ancora l’uno all’altro. E lo hanno voluto dimostrare con una clip piena di amore e sentimento.

Le parole di Biondo sulla nuova rottura con Emma Muscat

“Io ed Emma non stiamo più insieme da un paio di settimane, ma questo non toglie niente all’anno e mezzo di relazione che abbiamo vissuto. Ci vogliamo bene, siamo amici, ora siamo a pranzo insieme, ma abbiamo deciso di lasciarci. Noi due siamo felicissimi insieme ed è bello che dopo un anno e mezzo non proviamo rancore, non è cambiato niente, ma ci troviamo meglio così. Non stiamo male, questa estate ci vedremo in giro insieme con la nostra canzone, quindi non vi preoccupate”, ha spiegato Biondo su Instagram, affiancato dall’ormai ex fidanzata Emma Muscat.

Biondo e Emma Muscat sono rimasti in ottimi rapporti

Biondo ci ha poi tenuto a precisare che ha parlato a lungo con Emma Muscat prima di prendere qualsiasi decisione definitiva. “Ci siamo lasciati parlando in maniera matura. Non ha senso portare rancore”, ha puntualizzato il romano. Biondo e Emma restano dunque amici e anche colleghi: qualche settimana fa hanno lanciato il singolo Avec Moi e chissà che in futuro non ci siano altre collaborazioni musicali!