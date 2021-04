Amici, Zerbi fa un inaspettato invito a Raffaele: dubbi del Web, è rivolta

Rudy Zerbi e Raffaele Renda dopo Amici 2021 si ritroveranno molto presto. Nel programma il professore storico non ha perso occasione di criticare Raffaele Renda come cantante. Le sue battaglie con Arisa combattute proprio per questo allievo passeranno alla storia, anche perché i due insegnanti non hanno mai superato i limiti. Anzi, le loro discussioni hanno divertito molto il pubblico e spesso si sono trasformati in simpatici siparietti. Arisa ha difeso a spada tratta Raffaele, che sembrava il suo pupillo, o almeno l’allievo su cui puntava di più.

Anche al Serale Rudy ha attaccato spesso e volentieri Raffaele, con altrettanti bisticci con Arisa. Ma adesso le cose sono cambiate, almeno così sembra. Raffaele è stato eliminato nella scorsa puntata, ha lasciato la gara a poche puntate dalla fine ed è comunque molto soddisfatto del suo percorso. Forse non si aspettava che il suo primo impegno dopo Amici, o almeno uno dei primi, sarebbe stato proprio con Rudy Zerbi: lo ha invitato in radio. A dare l’annuncio ai fan su Instagram è stato proprio Raffaele:

“So che tutti stavate aspettando questo momento e a grande sorpresa non finisce qui. Domenica 2 maggio, alle ore 09:30 sarò in collegamento telefonico su Radio Deejay con il promoter di guest star più agguerrito di tutti i tempi Rudy Zerbi e Laura Antonini. Aspettatevi di tutto”

Zerbi ha commentato con ironia: “Su le mani”, ricordando i tempo del Perla Blu ormai famosissimo e ricorrente tra i due. Ma non solo perché Rudy ha anche condiviso l’appuntamento con Raffaele su Radio Deejay tra le sue storie di Instagram, aggiungendo una sua canzone come sottofondo. Rudy conduce un programma nella mattina del weekend su Radio Deejay, per cui l’invito è proprio nel suo programma radiofonico. Questo ha suscitato parecchi dubbi sui social da parte dei fan del programma.

Da una parte ci sono i fan di Raffaele Renda che si domandano perché allora dargli la guerra ad Amici 20. Dall’altra ci sono i fan di altri allievi della squadra di Zerbi e Alessandra Celentano che invece sono stupiti del fatto che lui abbia invitato Raffaele e non gli eliminati della sua squadra. Una specie di rivolta quindi contro il professore da parte di chi sosteneva – e continua a sostenere – Leonardo Lamacchia, Enula come altri. Qualcuno lo ha accusato di essere incoerente, ma pare che la maggior parte degli utenti siano giunti alla conclusione che la guerra di Zerbi contro Raffaele ad Amici fosse solo show.

La diatriba tra Rudy e Raffaele per me è sempre stata una messa in scena — N???? (@elickzs) April 28, 2021

ma perché siete sorpresi da rudy che invita raffaele con giordana fece lo stesso è sempre stato così tutto show — s c o r b u t i c a ???? (@cazzonesobro) April 28, 2021

il modo in cui rudy abbia invitato in radio raffaele e non i cantanti eliminati della sua squadra #Amici20 pic.twitter.com/L14umRqwS4 — ✨distanziamento globale✨ aka tancredi giulia (@tancrediakastan) April 28, 2021

Rudy che invita in radio Raffaele (ma non si alzava durante le sue esibizioni?) e non i concorrenti eliminati della sua squadra #Amici20 pic.twitter.com/dVeD3p2Oz1 — Alessia Morace (@alessiamorace) April 28, 2021