Amici, Zerbi e Arisa bisticciano ancora: “Sei un RC!”, Maria non resiste

Arisa e Rudy Zerbi al Serale di Amici 2021 non smettono di punzecchiarsi. In realtà i due professori sono protagonisti di siparietti divertenti dalle prime puntate dell’edizione: anche al pomeridiano hanno bisticciato in continuazione. Non hanno mai superato i limiti però e il pubblico si diverte anche nel vederli guerreggiare sui loro allievi. Il cantante su cui proprio non sono d’accordo è Raffaele, allievo di Arisa che Zerbi si diverte a bersagliare dal pomeridiano. La stessa cosa è successa anche stasera durante la prima manche, in cui Rudy ha schierato Deddy contro Raffaele.

Per indicare l’allievo si è divertito un po’, ironizzando con Arisa e il suo provare brividi ogni volta che canta il suo allievo. Raffaele si è esibito sulle note di La tua bellezza di Francesco Renga e a fine esibizione Zerbi ha detto la sua. Non che ce ne fosse tanto bisogno, perché la sua espressione parlava già per lui. Non a caso Maria De Filippi ha preso la parola per far notare che da casa il pubblico potrebbe aver pensato di guardare due programmi diversi. Da una parte c’era Arisa soddisfatta, fiera ed emozionata dell’esibizione di Raffaele; dall’altra invece c’era Zerbi con lo sguardo fisso verso il pavimento.

Quindi ne è nato un botta e risposta. Secondo Arisa, Rudy non avrebbe guardato Raffaele per paura di essere rapito da lui e che è stato un canto trionfale. Stefano De Martino si è intrufolato tra i due, dicendo che forse la voce di Raffaele è come il canto delle sirene per Zerbi. Quest’ultimo non si è scoraggiato e non solo ha chiesto alla collega in quale punto in particolare le siano scese le lacrime ma ha aggiunto: “Ma tu lo sai cos’è il T.T.T.?”. Una sigla che ha inventato lui sul momento per indicare il suo pensiero su Raffaele, ovvero il “triplo tentativo di trasformarsi”.

Arisa ha interrotto Rudy e prontamente ha replicato: “E tu sai cos’è l’R.C.?”. Lui non ha capito, ma altri al posto suo invece sì. Maria infatti non ha potuto resistere ed è scoppiata in una sonora risata, dicendo ad Arisa di aver capito il significato di R.C. detto a Zerbi. Insieme a lei anche Stefano, mentre Maria non riusciva a smettere di ridere. A questo punto anche Rudy ha intuito e ha chiesto conferma: “È rompico…ni?”. Maria ha confermato e prima di far esibire Deddy si è complimentata con Arisa: “R.C. non è male comunque!”.