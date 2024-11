Amici, Rebecca rompe il silenzio: prime parole post eliminazione

Come ormai in molti sapranno, nel corso del daytime di Amici andato in onda proprio questo pomeriggio, giovedì 21 novembre, la ballerina Rebecca Ferreri si è trovata dinnanzi a una prova del tutto inaspettata. La sua coach, Deborah Lettieri, ha infatti voluto anticipare la sfida con Dandy. Il motivo non è ancora chiaro ma l’unica cosa certa è che questa mossa della coach è costata molto a Rebecca, nello specifico il diritto di rimanere nel talent show. La ballerina ha infatti perso la sfida ed è quindi stata costretta a fare le valigie e tornare a casa dicendo per sempre addio ai suoi progetti all’interno della trasmissione.

La fine del percorso di Rebecca ad Amici è stato letteralmente un fulmine a ciel sereno e ha stupito tutti quanti, sia i fans della ballerina che coloro che invece non l’hanno mai sostenuta e creduto nelle sue potenzialità. Una volta terminata la messa in onda del daytime odierno, la ballerina ha finalmente potuto dire la sua e ha deciso di farlo pubblicando una breve story-sfogo sul suo profilo Instagram.

Le prime parole di Rebecca

Come anticipato, una volta tornata a casa in quel di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, Rebecca ha voluto sfogarsi sui social, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di chi, negli ultimi giorni, era convinto che la ballerina sarebbe uscita dalla scuola per le critiche ricevute e il poco supporto del pubblico: “Era già da due giorni che leggevo in giro che io avevo deciso di ritirarmi, ma no non è andata così, semplicemente ho affrontato la sfida prima ed è andata com’è andata”.

“Per quanto vedevo che fuori ero poco apprezzata, mai e poi mai avrei abbandonato il mio sogno, anche perché comunque vedevo che tante persone mi apprezzavano e capivano“, ha poi continuato la ballerina, sottolineando ancora una volta come anche per lei questa eliminazione sia stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

Insomma, Rebecca, come del resto tutti gli altri allievi, è entrata ad Amici con un obiettivo ben preciso: uscirne vincitrice e realizzare il sogno di diventare una ballerina professionista. Anche se la Ferreri è stata prematuramente eliminata, questo non vuol dire che ciò non accadrà, anzi, a giudicare dalle reazioni ricevute alla sua story-sfogo, sono in molti a sostenerla e che si dicono certi che la ballerina avrà una bellissima carriera ricca di successi.

Infine, un ringraziamento a chi l’ha sempre sostenuta e un grande in bocca al lupo ai suoi compagni di viaggio: “Grazie a chi mi ha sostenuto dall’inizio fino alla fine e che continuerò a farlo. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti i miei compagni. Mi mancate, voglio vedere tutti al serale, io vi sosterrò da fuori sempre”.

Le reazioni dei followers

Come anticipato, sono molti coloro che hanno mostrato vicinanza alla giovane ballerina dopo l’eliminazione da Amici. Insieme alla story su Instagram, Rebecca ha poi pubblicato due brevi video sul suo profilo TikTok, che in pochissimo tempo hanno fatto il pieno di likes e commenti.

“Vederla sorridere mi ha fatto un po’ riprendere dalla sua eliminazione”, “Non ti hanno meritata, buona fortuna per il fuori” e “Non meritavi questo trattamento”, sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti di TikTok sotto ai due filmati in questione.

Insomma, tutto ciò non fa che confermare quanto affermato in precedenza: quella di Rebecca è stata un’eliminazione arrivata senza alcun tipo di preavviso e in maniera del tutto inaspettata. Motivo per il quale sono in molti ad aspettarsi una spiegazione nel corso della prossima puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 24 novembre. A questo punto la domanda è una sola: Maria De Filippi deciderà di andare sull’argomento e approfondire le motivazioni dietro la scelta di Deborah Lettieri, oppure preferirà il silenzio?