Amici 24, Rebecca fuori: Lettieri pessima. Bufera web, “vergogna”

Ennesima ingiustizia ad Amici. Difatti, quanto accaduto nel daytime andato in onda giovedì, 21 novembre, rientra senza dubbio tra le pagine peggiori della storia del programma. Cos’è successo esattamente? Deborah Lettieri, in via del tutto eccezionale, ha deciso di anticipare la sfida della sua allieva Rebecca. Ricordiamo che, nella puntata di domenica 17 novembre, la ballerina era finita ultima nella classifica della gara di ballo, ritrovandosi così automaticamente in sfida. Di norma, queste sfide si svolgono durante la puntata domenicale, davanti al pubblico e agli altri allievi.

Questa volta, però, la Lettieri ha deciso di fare a modo suo: non solo ha anticipato la sfida, ma ha anche incontrato personalmente lo sfidante di Rebecca, motivando il tutto con una giustificazione poco convincente. A quanto pare, la professoressa non ha affatto gradito il comportamento di Emanuel Lo nei confronti della nuova concorrente, Francesca. Dopo che quest’ultima aveva vinto la sfida contro la sua allieva Sienna, Emanuel l’aveva accolta nella sua squadra. Tuttavia, poco dopo, ha cambiato idea e l’ha “ceduta” a Deborah, dichiarando di non sapere come lavorare con lei.

Irrompendo nel bel mezzo della lezione di Rebecca, la coreografa l’ha presa da parte e le ha spiegato il suo pensiero. “Da giorni mi ronza in testa l’atteggiamento che Emanuel ha avuto con Francesca. Sono atteggiamenti che a me non appartengono, che trovo irrispettosi e scorretti, ha fatto una cosa brutta. Quindi io ho voluto incontrare il tuo sfidante, perché non voglio ritrovarmi con una persona a cui poi chiudo la porta in faccia. È Dandy, lo conosci, è molto forte e competitivo”, ha detto la coreografa, annunciandole che avrebbe affrontato immediatamente la sfida.

La maestra Lettieri dopo aver incontrato lo sfidante di Rebecca ha preso una decisione importante #Amici24

Da quel momento, la ballerina è comprensibilmente entrata in panico e, tra le lacrime, ha raccontato ai suoi compagni quanto accaduto. Poco dopo, è stata costretta ad affrontare la sfida in uno studio vuoto, con solo Deborah presente, sotto il giudizio di Garrison. Il coreografo ha fatto esibire entrambi i concorrenti su due coreografie, e alla fine ha scelto Dandy senza esprimere nemmeno un commento su Rebecca. La ragazza, chiaramente devastata, è scoppiata in un pianto disperato.

“Mi dispiace troppo, potevo ancora dare tantissimo”, ha commentato tra le lacrime Rebecca. “Lo so, come tanti che sono usciti troppo presto da Amici. Io sono convinta che tu sarai una ballerina nel futuro”, ha risposto Deborah commossa. “Esco con un rimorso gigante. Non ho reso orgogliosa te, io ti volevo ringraziare. Tu promettimi che ci risentiamo, perché ho bisogno di sentirti”, ha poi detto la ballerina salutando la sua professoressa.

Alla fine, Rebecca è tornata in Casetta per salutare i suoi compagni, che sono rimasti increduli e profondamente rattristati dalla notizia. Ilan ha avuto una reazione particolarmente intensa, anche perché si era apertamente dichiarato alla giovane ballerina, con la quale era nata un’amicizia “speciale”.

Dunque, senza nemmeno darle la possibilità di partecipare alla puntata, a differenza di tutti gli altri allievi, Rebecca è stata eliminata. Ma perché non le è stata concessa l’opportunità di affrontare la sfida domenica? E soprattutto, perché Deborah, che per settimane l’ha elogiata andando contro tutti, ha improvvisamente anticipato la sfida, schierandola contro un ballerino forte, dando l’impressione di sapere perfettamente come sarebbe andata a finire?

Le motivazioni restano un mistero, ma una cosa è certa: ad Amici si è consumata un’altra ingiustizia. Da tempo, il talent pare aver perso il suo vero scopo e il trattamento iniquo riservato ai ragazzi è diventato sempre più evidente. Non sorprende, infatti, che sul web si sia scatenata una feroce polemica, sia contro il pessimo atteggiamento della Lettieri, sia contro il modo in cui il programma ha cacciato la giovane ballerina.

Sono la prima a cui Rebecca non piace ma il modo in cui è stata trattata a dir poco imbarazzante#Amici24

è disgustosa la differenza di trattamento riservata a rebecca. Fare una sfida in un giorno qualsiasi della settimana senza darle la preparazione mentale che hanno avuto gli altri. Nemmeno farsi vedere per un'ultima volta in puntata… #amici24

— julia🍉 (@honeymvnfades) November 21, 2024