Amici 24: Maria offusca Teodora (2), Zerbi show (4), Sienna out (6)

Oggi, domenica 10 novembre, è andata in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici. Come ogni settimana, i cantanti e i ballerini si sono sfidati nelle rispettive gare, con i giudizi affidati a Ermal Meta e Cristiano Malgioglio per il canto e Veronica Peparini per il ballo. La gara di canto è stata vinta da Chiamamifaro, mentre Alessio ha trionfato nella danza. Luk3 e Alessia, ultimi nelle classifiche, dovranno affrontare la sfida nella prossima puntata. Si è svolta anche un’altra competizione dedicata agli inediti dei ragazzi, giudicata da Byron Rosero, che ha visto nuovamente Chiamamifaro in testa. Infine, Sienna e Ilan hanno affrontato le proprie sfide: Ilan ha vinto, mentre Sienna è stata eliminata, lasciando il suo posto alla ballerina Francesca.

Amici 24, Maria mette in ombra Teodora: voto 2

Un momento molto discusso della puntata ha visto Maria De Filippi come protagonista. Durante il passo a due di Teodora con il professionista Michele Lanzeroti, la conduttrice si è alzata per avvicinarsi al banco del cantante Vybes, che si era esibito poco prima. Vybes aveva ricevuto giudizi positivi sia dai giudici esterni che dai professori. Tuttavia, Anna Pettinelli ha espresso delle riserve sulla sua esecuzione trovando il suo flow carente, pur apprezzando il suo talento nella scrittura. Ovviamente, la valutazione è stata subito contestata da Rudy Zerbi, creando un diverbio tra i due professori.

Insomma, nulla di particolarmente eclatante. Nonostante ciò, la De Filippi ha deciso di andare a consolare Vybes proprio nel mezzo dell’esibizione di Teodora, parlandogli mentre la ballerina era sul palco e distogliendo inevitabilmente l’attenzione dalla sua coreografia. Il fatto che la conduttrice si sia mossa per lo studio e abbia conversato al primo banco durante la gara di ballo non ha certamente giovato alla ballerina, che è stata poi criticata da Veronica Peparini, posizionandosi penultima in classifica. Sui social, in tanti hanno contestato la De Filippi, accusandola di aver mancato di rispetto a Teodora solo per riservare attenzioni speciali ad uno dei suoi “protetti” di quest’edizione.

Amici 24, Rudy Zerbi giullare e i suoi teatrini: voto 4

Anche in questa puntata di Amici, Rudy Zerbi non ha rinunciato ai suoi “teatrini” contro Anna Pettinelli. Il professore ha colto ogni occasione per punzecchiare la collega, chiedendo a Maria De Filippi di soffermarsi sulle sue espressioni “cupe” e definendola una “causa persa”. Insomma, un altro show per distogliere l’attenzione dagli allievi e portarla sui suoi siparietti. Inoltre, le critiche mosse da lui e dalla Cuccarini alla speaker radiofonica sono apparse piuttosto incoerenti.

Zerbi ha contestato alla Pettinelli di aver fatto notare il pessimo andamento di Luk3 nelle classifiche settimanali, una pratica che lui ha ripetutamente adottato negli anni passati. La Cuccarini, invece, ha accusato Anna di abbandonare gli allievi dopo breve tempo, dimenticando che Zerbi ha fatto lo stesso in passato, lasciando spesso andare artisti che non raggiungevano certi risultati in termini di ascolti o streaming.

Per finire, Zerbi ha criticato TriGNO per aver cantato “Gli anni” degli 883 in un tono troppo malinconico, sostenendo che per la sua generazione si tratta di un inno felice. Un’osservazione poco sensata per un ventenne come TriGNO e che sembrava fatta più per provocare l’ennesimo scontro con la Pettinelli che per fare una reale critica musicale.

Amici 24, eliminazione dolceamara di Sienna: voto 6

Nella puntata di domenica, 10 novembre, del pomeridiano di Amici, Sienna ha perso la sua sfida e ha dovuto lasciare la Scuola. La sua eliminazione, dal sapore amaro, ha commosso non solo gli altri allievi ma anche Sienna stessa e il suo professore Emanuel Lo, visibilmente dispiaciuto per la sua uscita. Sebbene la ballerina avesse ancora ampi margini di crescita e la sua eliminazione sia sembrata un po’ prematura, era difficile ignorare il talento della sfidante Francesca, che ha meritato di entrare nel talent show.

Per questo, l’uscita di Sienna è stata triste, ma in un certo senso giusta, considerando l’alto livello della sfidante. Anche il pubblico social ha mostrato dispiacere per la sua uscita, riconoscendo però allo stesso tempo la correttezza della scelta della giudice esterna.