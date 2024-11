Amici 24, anticipazioni 24/11: sfide, nuova coppia, dura lite tra prof

Oggi, giovedì 21 novembre, si è registrata una nuova puntata di Amici. A dare i dettagli in anteprima di ciò che vedremo su Canale 5 domenica, 24 novembre, sono stati ancora una volta la pagina Amici News e il portale SuperGuidaTv. Dopo l’eliminazione a sorpresa di Rebecca, nella registrazione non è uscito nessun altro allievo.

Amici 24: ospiti puntata 24 novembre

Gli ospiti della nona puntata della 24esima edizione di Amici sono stati Gianni Morandi, che ha presentato il suo nuovo singolo “L’Attrazione”, e Brunori SAS, il quale ha cantato il suo nuovo pezzo con tutta la sua band. Brunori SAS è stato anche giudice della gara di canto insieme ad Albano, mentre, per quanto riguarda il ballo, la giudice è stata Anbeta.

Amici 24, puntata 24 novembre: esito sfida Vybes

Nel daytime di giovedì 21 novembre è stata mostrata la sfida anticipata di Rebecca, allieva di Deborah Lettieri. La ballerina ha perso contro il suo sfidante Dandy, che è diventato ufficialmente un nuovo allievo della Scuola. Nella puntata di domenica 24 novembre, invece, andrà in onda la sfida di Vybes, che si è esibito con “Sotto i raggi del sole”. Alla fine, il cantante ha avuto la meglio sul suo sfidante, con il giudice esterno che lo ha definito un vero e proprio “animale da palcoscenico”.

Amici 24, puntata 24 novembre: classifica canto

Come menzionato precedentemente, la gara di canto è stata giudicata da Albano e Brunori SAS. A finire in sfida, ancora una volta, è stato Luk3. Di seguito la classifica dei cantanti:

Antonia: le hanno detto che ha una bellissima vocalità. Chiamamifaro: ha cantato 100 messaggi di Lazza. Senza Cri TrigNO e Diego a parimerito. Nicolò: ha cantato Someone like you. Ilan Luk3: si è esibito con Stanza singola di Franco 126.

Amici 24, puntata 24 novembre: classifica ballo

Anbeta è tornata ad Amici per giudicare i ballerini. Per l’ennesima volta, ad andare in sfida è stata Teodora, mentre Chiara non si è esibita. La ballerina è ormai ferma da quasi un mese per un infortunio e non si sa quando tornerà a a ballare. Di seguito la classifica dei ballerini:

Daniele: ha ballato sulle note di Born With a Broken Heart di Damiano David. Anbeta gli ha detto che si vede la sua grande tecnica. Francesca Alessia: grandi complimenti da parte di Anbeta. La ballerina piace molto alla giudice, che ha detto che si nota lo studio del suo stile Alessio: ha ballato Loca di Aka7even. Anbeta gli ha fatto un appunto sulla parte sotto, che le piace meno rispetto a quella sopra. Però, gli ha fatto i complimenti la fluidità. Dandy: ha ballato sulle note di Tuta Gold. Ad Anbeta non è piaciuta la sua musicalità. Teodora: secondo Anbeta, è stata molto imprecisa, a maggior ragione trattandosi del suo stile.

Amici 24, puntata 24 novembre: gara inediti

I tre cantanti a sfidarsi nella gara inediti sono stati Nicolò, Antonia e Senza Cri. I tre sono stati giudicati dal produttore, cantautore e compositore Francesco Catitti, in arte Katoo. Quest’ultimo ha premiato Antonia, che cantato per la prima volta il suo inedito, intitolato Giganti. La cantante avrà quindi la possibilità di lavorare sul suo pezzo insieme al produttore, il quale affermato di sentirsi più in sintonia con lei rispetto a Nicolò e Senza Cri.

Amici 24, puntata 24 novembre: gara improvvisazione ballo

I tre ballerini a sfidarsi nella gara d’improvvisazione sono stati Alessio, Alessia e Francesca. A giudicarli è stato Thomas Signorelli, che ha decretato Francesca come la vincitrice. Tutti dovevano ballare sulla stessa musica, ma con oggetti diversi: Alessia con un appendiabiti pieno di vestiti; Francesca con un tavolo, due sedie e due calici; Alessio con tre scatole piene di fogli all’interno.

Amici 24, puntata 24 novembre: compiti dei professori

Francesca ha eseguito un compito di danza neoclassica voluto da Alessandra Celentano . La maestra le ha dato un 7, dichiarando di trovarla molto elegante.

ha eseguito un compito di danza neoclassica voluto da . La maestra le ha dato un 7, dichiarando di trovarla molto elegante. Altro compito della Celentano, ma per Alessio. Quest’ultimo non è piaciuto alla Maestra, che gli ha dato 4,5 per l’impegno.

Amici 24, puntata 24 novembre: gossip e retroscena

Alessandra Celentano aveva una maglia con scritto: “Mandare tutto all’aria”.

aveva una maglia con scritto: “Mandare tutto all’aria”. La Celentano ha proposto di fare un’aggiunta al regolamento: se un allievo o un’allieva arriva ultimo in classifica tre volte, dovrebbe essere eliminato immediatamente. La produzione ha quindi chiesto di far votare gli altri professori e, qualora raggiunta l’unanimità, questa regola sarebbe entrata in vigore. Ma, l’unico ad essere d’accordo è stato Rudy Zerbi , mentre tutti gli altri hanno rifiutato. Da lì, è scoppiata una dura tra i prof.

ha proposto di fare un’aggiunta al regolamento: se un allievo o un’allieva arriva ultimo in classifica tre volte, dovrebbe essere eliminato immediatamente. La produzione ha quindi chiesto di far votare gli altri professori e, qualora raggiunta l’unanimità, questa regola sarebbe entrata in vigore. Ma, l’unico ad essere d’accordo è stato , mentre tutti gli altri hanno rifiutato. Da lì, è scoppiata una dura tra i prof. Discussione tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli . Zerbi ha accusato alla collega di essere incoerente, dato che lei ha proposto più volte di eliminare Luk3 per essere arrivato varie volte ultimo in classifica. Inoltre, hanno litigato che per il voto 5.5 dato a Diego.

. Zerbi ha accusato alla collega di essere incoerente, dato che lei ha proposto più volte di eliminare Luk3 per essere arrivato varie volte ultimo in classifica. Inoltre, hanno litigato che per il voto 5.5 dato a Diego. Deborah Lettieri ed Emanuel Lo hanno litigato per Francesca.

hanno litigato per Francesca. Maria De Filippi ha mostrato un video di Vybes , dove dichiara di avere una cotta per Francesca . Il cantante ha detto che la ballerina ha “lineamenti angelici” e che, se avesse superato la sfida, ci avrebbe provato con lei.

ha mostrato un video di , dove dichiara di avere una cotta per . Il cantante ha detto che la ballerina ha “lineamenti angelici” e che, se avesse superato la sfida, ci avrebbe provato con lei. Durante la pubblicità, il pubblico ha cantato gli inediti “Parigi in motorino” e “Mezzocielo”. Inoltre, hanno intonato “Tanti auguri a te” per il compleanno di Daniele.

Maria ha chiesto ad Alessio e Luk3 quando compiranno 18 anni: il ballerino a febbraio e il cantante a maggio.

