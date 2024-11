Amici 24, Chiara di nuovo assente: polemiche, “cercate sostituta”

Nuova gara di ballo ad Amici. Nel daytime andato in onda oggi, martedì 19 novembre, la produzione ha lanciato la prova “Coreografo per un giorno”: i ballerini hanno dovuto scegliere uno di loro per creare una coreografia da insegnare al resto del gruppo. Il prescelto è stato Alessio, il quale ha deciso di usare come colonna sonora il brano “Mi fai impazzire” di Blanco, combinando elementi di diversi stili per rendere il pezzo il più accessibile possibile per ogni allievo. Una volta arrivati in studio, è stato rivelato che sarebbe stato Alessio a giudicare le performance, stilando una classifica personale basata sulle sue preferenze.

Il ballerino della squadra di Emanuel Lo ha fatto vincere Daniele, spiegando che è stato quello che meglio ha saputo cogliere il senso del brano. Dietro di lui, in classifica, si sono posizionati Rebecca, Alessia, Francesca e, all’ultimo posto, Teodora. Alessio, però, ci ha tenuto a scusarsi con la ballerina spagnola, spiegando che la sua scelta era legata solo al fatto che la coreografia non era molto adatta al suo stile.

I ragazzi hanno poi fatto i complimenti ad Alessio per come ha gestito il ruolo di “giudice”, e lui ha chiuso in bellezza esibendosi nella sua coreografia. Tuttavia, ancora una volta, l’unica a non partecipare è stata Chiara. La ballerina è apparsa in Casetta mentre i compagni leggevano sullo schermo i dettagli della prova ma, successivamente, non ha gareggiato insieme agli altri. Ricordiamo che sono più di due settimane che la ballerina della squadra di Alessandra Celentano non si esibisce a causa di un infortunio.

Tutti i ballerini si sono esibiti ed è arrivato il momento di scoprire la classifica di Alessio, iniziamo dal primo classificato! #Amici24 pic.twitter.com/1A2hlf8nSD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 19, 2024

Domenica scorsa, 17 novembre, Chiara non era nemmeno presente in puntata, ma per un motivo diverso. Qualche giorno prima, infatti, la Maestra Celentano l’aveva interrogata, trovandola impreparata. Di conseguenza, le aveva sospeso la maglia, impedendole di partecipare alla puntata settimanale. Nel daytime di ieri, 18 novembre, però, la Celentano l’ha interrogata nuovamente. Questa volta, Chiara è riuscita a dare le risposte corrette e ha così riconquistato la maglia.

I fan speravano che fosse finalmente arrivato il momento di rivedere Chiara ballare. Ma, così non è stato. Nella striscia quotidiana di oggi, martedì 19 novembre, la ballerina è rimasta ancora una volta in “panchina“, senza partecipare alla gara. Per questo, sui social si è subito accesa la polemica: molti spettatori di Amici ritengono ingiusto che Chiara possa continuare a restare nella Scuola nonostante un infortunio così prolungato, che le ha permesso di evitare gare e sfide per diverse settimane. A questo punto, non resta che attendere per capire quando tornerà finalmente ad esibirsi.