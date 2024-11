Amici 24, Chiara svanita nel nulla: polemica, che fine ha fatto

I daytime di Amici continuano a deludere il pubblico. Da alcuni giorni, infatti, i telespettatori esprimono apertamente il loro malcontento riguardo alle puntate giornaliere del talent, ritenute monotone e ripetitive. Difatti, ormai si concentrano principalmente su compiti e classifiche, senza offrire quelle dinamiche che molti vorrebbero vedere: la vita dei ragazzi nella Casetta, i rapporti tra gli allievi o gli scontri tra professori.

Anche oggi, venerdì 8 novembre, la settimana si è chiusa con una puntata che non ha lasciato il segno: Vybes ha ricevuto un regalo e una lettera da parte di sua madre, letta insieme a Maria De Filippi in collegamento; successivamente, i quattro cantanti scelti dagli altri allievi si sono esibiti con i loro inediti in studio; poi, i ballerini hanno partecipato ad una lezione con Deborah Lettieri; infine, c’è stato un incontro con Aldo Cazzullo, che ha presentato il suo nuovo libro.

L’unico momento che ha animato leggermente il web è stata la sorpresa per Vybes, riaccendendo la consueta polemica sui “protetti” di Maria. Ogni anno, infatti, è abbastanza facile individuare verso quali concorrenti la conduttrice nutre maggiore simpatia o chi riceve più attenzione e visibilità rispetto agli altri. Secondo diversi utenti, i “preferiti” di quest’edizione sembrano essere Ilan, Vybes e Rebecca. Il momento dedicato a Vybes e la De Filippi ha suscitato diverse critiche, con diversi utenti che si sono chiesti il motivo della sorpresa, dato che non era il compleanno dell’allievo né un’occasione speciale.

Un regalo davvero speciale per Vybes e delle parole che puntano dritto al suo cuore da parte della mamma 🧡 #Amici24 pic.twitter.com/xnafmox04D — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 8, 2024

Inoltre, ad aver attirato l’attenzione è stata la costante assenza di Chiara. La ballerina non compare da tempo nei daytime e, anche in questa puntata, non era presente né alla lezione di Deborah Lettieri né all’incontro in studio con Aldo Cazzullo. Nel pomeridiano di domenica scorsa, 3 novembre, Chiara aveva spiegato di non essersi esibita a causa di un infortunio. Tuttavia, molti si domandano perché non appaia neanche in momenti in cui non è necessario danzare, come la chiacchierata con Cazzullo.

Stando alle anticipazioni della registrazione di Amici di giovedì, 7 novembre, Chiara non si è di nuovo esibita, segno che probabilmente è ancora infortunata. Alla fine del daytime, però, la ballerina si è vista per pochi secondi durante il momento Marlù, riaccendendo la speranza dei suoi fan.