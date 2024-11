Amici 24 anticipazioni: eliminato, classifiche, Giulia Stabile is back

Registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi che verrà trasmessa su Canale 5 domenica 10 novembre. SuperguidaTv e Amici News hanno diramato le anticipazioni dettagliate di quel che è accaduto in studio. In particolare sono stati resi noti gli ospiti, l’esito delle sfide e chi è stato eliminato. Inoltre da segnalare che Giulia Stabile è tornata in Italia e ha ripreso il suo ruolo da professionista nel programma.

Amici 24, gli ospiti della puntata del 10 novembre

Gli ospiti musicali sono stati l’ex allieva Giordana Angi, che ha presentato il nuovo singolo “Piano Piano”, e il paroliere Cristiano Malgioglio, che ha intonato il nuovo brano dal titolo “Rosa tormento”. Giudici delle gare lo stesso Malgioglio, Veronica Peparini (per anni prof di ballo del talent show) e il cantautore Ermal Meta.

Amici 24: la sfida tra Ilan e Sienna, chi è stato eliminato

Durante la registrazione si sono sfidati Ilan Muccino e Sienna Osborne. Quest’ultima è stata eliminata. Al suo posto è subentrata Francesca Bosco. Ilan ha trionfato intonando il suo inedito. La prossima sfida sarà tra Luk3 e Alessia Pecchia.

Gara canto: esibizioni e classifica

La classifica della gara di canto dopo le esibizioni:

Chiamamifaro ha intonato “Torn” al piano, Cristiano Malgioglio stregato. Nicolò Filipucci ha intonato “Nessun grado di separazione”. Vybes ha intonato “Remedios”; Senza Cri ha intonato “Cenere” di Lazza. Malgioglio ha applaudito, dicendo che la giovane assomiglia a Madame. TrigNO ha intonato “Gli anni” degli 883. Critiche da parte di Rudy Zerbi. Ermal Meta, invece, è stato convinto dalla performance. Diego Lazzari. Luk3 ha intonato “Ti raggiungerò” di Fred de Palma.

Gara ballo: classifica

Di seguito la classifica di ballo:

Alessio Di Ponzio. Daniele Doria. Rebecca Ferreri ha fatto una coreografia assegnatole dalla maestra Alessandra Celentano. Teodora Olivia Martinez. Alessia Pecchia è stata la prima a danzare realizzando un passo a due con il professionista Umberto.

Compiti assegnati agli allievi dai professori