Amici 24: scelta importante per gli allievi, uno sfidante fa paura

Nel Daytime di Amici 24 di oggi, gli allievi vengono invitati a raggiungere la famosa scalinata della Casetta. Questa volta, si ritrovano tutti a dover essere sinceri con i propri coinquilini. La produzione chiede a tutti i concorrenti di votare quale cantante e quale ballerino secondo loro dovrebbe esibirsi in studio durante un Daytime e non solo nel corso della prossima puntata di domenica 10 novembre 2024. Ognuno di loro si propone di fronte alla scalinata, prima della votazione. Cantanti e ballerini svelano, infatti, i motivi per cui credono di dover esser scelti.

I ballerini hanno un comune pensiero: dovrebbe avere questa opportunità Sienna. C’è anche chi al suo nome aggiunge quello di Teodora. Inoltre, spunta anche quello di Rebecca. Alla fine, in poco tempo, i ballerini scelgono inizialmente Sienna e Teodora. A loro si aggiunge Rebecca, in una seconda votazione, in cui batte per un voto Alessio.

Sienna: 5 voti

Teodora: 2 voti

Teodora: 2 voti Rebecca: 3 voti

Alessio: 2 voti

Tocca ora ai cantanti scegliere a chi permettere, tra loro, di esibirsi nello studio di Amici 24 in un Daytime, con il proprio inedito. Molti sono d’accordo a dare questa opportunità a Ilan, che ultimamente ha affrontato qualche difficoltà e ora si trova in sfida. Arriva poi il momento di votare e vengono scelti, inizialmente, TrigNo e Ilan. Dopo di che, in una seconda votazione, vengono selezionati dagli stessi cantanti Vybes e Chiamamifaro.

Ilan: 4 voti

Niccolò: 0 voti

Luk3: 0 voti

TrigNo: 2 voti

Niccolò: 0 voti Luk3: 0 voti TrigNo: 2 voti Senza Cri: 0 voti

Vybes: 2 voti

Luk3: 1 voti

Chiamamifaro: 2 voti

Ed ecco che tre ballerini (Sienna, Teodora e Rebecca) e quattro cantanti (Ilan, TrigNo, Vybes e Chiamamifaro) si esibiscono oggi in studio. A questi sette allievi viene così data l’opportunità di esibirsi in studio, sotto le luci delle telecamere, per farsi conoscere meglio.

Intanto, nel Daytime di oggi, viene mostrato al pubblico di Canale 5 il momento in cui Sienna ha scoperto chi è il suo probabile sfidante, dopo essere finita in sfida nella puntata andata in onda domenica 3 novembre 2024. I ballerini, sulla scalinata, ammettono che questo eventuale sfidante è davvero molto bravo e che darebbe a tutti del filo da torcere. Alessio confessa che tra lui e Sienna non saprebbe chi scegliere. A prescindere da chi sfiderà, la ballerina anticipa che darà il meglio. “Non c’entra chi entra, c’entra cosa faccio io”, fa presente Sienna, sicura.