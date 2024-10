Amici 24, anticipazioni 3/11: sfide, ospiti, allievo rischia espulsione

Oggi, giovedì 31 ottobre, si è registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici. Come ogni settimane, a dare i dettagli in anteprima di ciò che andrà in onda domenica, 3 novembre, è stato l’account Amici News e il portale SuperGuidaTv. Andiamo a scoprire meglio le anticipazioni.

Amici 24: ospiti puntata 3 novembre

Gli ospiti della sesta puntata del pomeridiano Amici sono stati Ghali, che ha cantato il nuovo singolo “Niente panico”, e due ex allievi del talent show, Holden e Mew, i quali hanno presentato il loro nuovo duetto. Nel ruolo di giudici, invece, sono arrivati Michelangelo e Noemi per il canto e Oriella Dorella per il canto.

Amici 24, puntata 3 novembre: classifica canto

Prima di procedere con la gara, a inizio puntata è stato mostrato un video dove vengono elencate tutte le regole che i ragazzi sono tenuti a rispettare, insieme ai vari momenti in cui gli allievi le hanno infrante nel corso della loro permanenza della Scuola. Tra tutti, TriGNO è risultato quello che ha rispettato meno le regole, motivo per il quale si è valutata la sua espulsione. La produzione ha fatto votare i professori, che erano tutti a favore dell’eliminazione del cantante, ad eccezione di Lorella Cuccarini.

La decisione finale è spettata alla sua professoressa, Anna Pettinelli, che ha deciso di dargli un “cartellino giallo”, non facendolo esibire in puntata e facendolo uscire dallo studio. TriGNO è quindi dovuto tornare in Casetta e, al prossimo ammonimento, potrebbe dover lasciare per sempre la Scuola di Amici.

Di seguito la classifica della gara di canto, che questa settimana si è basata sugli inediti:

Chiamamifaro e Vybes a parimerito: Chiamamifaro ha cambiato il suo inedito “Perché è”, ricevendo i complimenti di Michelangelo che le ha detto di avere una bella identità artistica. Noemi, invece, ha fatto i complimenti a Vybes per la scelta di stile. Il rapper ha poi sottolineato che era senza voce fino al giorno prima della puntata. Senza Cri: Michelangelo ha criticato la produzione del brano, ma i giudici hanno lodato il falsetto e la struttura della canzone. Diego: ha cantato l’inedito “Il cielo viola”. Michelangelo gli ha fatto i complimenti per il timbro, ma gli ha fatto notare che la strofa era troppo lunga. Niccolò: ha cantanto “Io non dimenticherò”. Secondo i giudici, è sembrato un po’ appesantito. Ilan: Noemi gli ha fatto i complimenti per il pezzo e per come lo ha cantanto, ma ha criticato l’interpretazione a tratti forzata.

Amici 24, puntata 3 novembre: classifica ballo

Nella gara di ballo, Chiara non ha potuto ballare a causa di un infortunio. Di seguito la classifica:

Daniele: grandi complimenti per il cantante, con Oriella che gli ha detto che è energico, versatile e ha una buona tecnica. Alessio: ha ballato Paprika. Alessia: la giudice le ha detto che è una brava ballerina, sensuale senza sfociare nella volgarità. Tuttavia, le ha fatto un appunto sul fisico, con l’allieva che ha subito spiegato che ci sta lavorando insieme alla Celntano. Rebecca: ha ballato SOS. Secondo Oriella, ha una bella espressività, ma poca energia. Per questo, deve lavorare di più su ciò che sente. Sienna: la giudice l’ha complimentata per la presenza fisica, ma le ha detto di non capire se il suo intento sia quello di dedicarsi alla danza o l’atletica.

Amici 24, puntata 3 novembre: esito sfide Teodora e Luk3

Dopo gli ultimi posti in classifica, Teodora e Luk3 hanno affrontato le rispettive sfide, entrambe superate con successo. La sfida di Teodora è stata giudicata da Garrison, che l’ha preferita allo sfidante Mattia. Luk3, invece, ha affrontato il giudizio di Paolo Giordano: si è esibito prima con il suo inedito e poi ha cantato “Stanza singola” con la chitarra. Il suo avversario, Saturno (nome d’arte di Mattia), ha risposto con il suo inedito Fan e una cover di Isole negli occhi.

I prossimi ad andare in sfida, ora, sono Ilan per il canto e Sienna per il ballo.

Amici 24, puntata 3 novembre: gara di ballo aggiuntiva

A fine puntata è stata fatta un’altra gara di ballo con soli 3 allievi, giudicata dai professori di canto e di ballo. I tre ballerini ad esibirsi sono stati: Alessia con “Shake the room”, Alessio con “Goodbye My Lover” e Rebecca con “In the air tonight”. Alessia ha preso 10 dalla Celentano, 8 dalla Cuccarini, 7.5 dalla Pettinelli, 6 da Emanuel Lo e 5 da Deborah Lettieri. I voti di Alessio, invece, sono stati 5 da Deborah, 7.5 dalla Celentano e 8- da Emanuel Lo.

La Lettieri ha criticato l’interpretazione del ballerino, mentre alla Celentano è piaciuto perché lo trova un ballerino fresco, anche se ha bisogno di migliorare i piedi. Infine, Rebecca ha preso 4.5 dalla Celentano e 8 da Deborah. Dato che Rudy e la Cuccarini hanno dato gli stessi voti, la De Filippi ha accusato Zerbi di copiare dalla collega, ma quest’ultimo ha negato.

Amici 24, puntata 3 novembre: compiti dei prof, Sienna distrutta dalla Celentano

Sienna si è esibita con un compito dato da Alessandra Celentano. Il voto della Maestra è stato uno zero, anche se avrebbe voluto mettere anche di meno. La Celentano crede che Sienna abbia dei bei trick, ma una totale mancanza di tecnica. Il suo prof Emanuel Lo, invece, gli ha dato un 6, perché ha apprezzato come ha affrontato il compito. A quel punto, la Celentano si è innervosita, ritenendo ingiusto che il collega giudichi basandosi su quanto avviene in sala o semplicemente perché la sua allieva non è una ballerina classica.

Amici 24, puntata 3 novembre: retroscena, gossip e curiosità

Anna Pettinelli ha proposto di nuovo l’eliminazione di Luk3 . Lorella Cuccarini, però, si è mostrata totalmente contraria e ha invitato la collega a pensare ai suoi allievi, dato che sono molto indisciplinati, facendo riferimento a TriGNO. La Pettinelli, però, ha chiesto a Lorella di riflettere sulle cantanti sentite in settimana alle audizioni che meriterebbero maggiormente un posto nella Scuola rispetto a Luk3.

con scritto “Guru”, questa settimana la t-shirt della aveva un’altra scritta: “Non m’interessa”. È stato mostrato un filmato sulle regole del buon amico con la faccia di Ilan. Nel filmato è apparso un libro verde, la pagina e la scritta che cambiava di volta in volta con frasi come “Dice sempre le parole giuste”, “È un bravo motivatore” e “Abbraccia sempre”.

